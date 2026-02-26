독자 기술 ‘부위별 맞춤형’ 필러… 100개국 판매

한국애브비의 쥬비덤이 ‘2026 국가 소비자중심 브랜드 대상’ 필러 부문 대상을 3년 연속 수상했다.
‘쥬비덤’은 미국 FDA 승인을 받아 전 세계적으로 10년 이상 판매된 한국엘러간 에스테틱스―애브비 컴퍼니의 히알루론산 필러 브랜드다. 풍부한 임상 연구를 바탕으로 자연스러운 시술 결과와 높은 환자 만족도를 보이며 100여 개국에서 판매되고 있다.
쥬비덤은 고유의 특허 기술인 바이크로스 기술로 개발돼 시술 부위와 목적별 효과를 높이는 ‘부위별 맞춤형’ 필러다. 쥬비덤 필러 라인은 총 4가지로 △쥬비덤 볼벨라 with 리도카인(얼굴 및 입술 잔주름 개선) △쥬비덤 볼리프트 with 리도카인(안면부 주름 개선) △쥬비덤 볼루마 with 리도카인(안면부 볼륨 개선) △쥬비덤 볼룩스(턱 볼륨 개선) 등이다. 히알루론산 필러는 히알루론산 농도 및 교차 결합의 정도에 따라 제형의 탄성력과 응집력이 달라지는데 쥬비덤은 각 제품의 특성에 따라 부위에 적합한 제품을 선택해 자연스러운 시술 결과를 도출할 수 있는 것이 장점이다.
또한 쥬비덤 시술 표준 가이드라인인 MD 코드를 기반으로 전문가가 환자의 증상을 분석하고 개인별 노화 단계를 고려해 부위별로 적합한 필러 제품을 선택, 맞춤형 시술을 진행한다. 임상 결과에 의하면 쥬비덤 4개 제품 모두에서 90% 이상의 환자 만족도를 보였다.
박영신 대표는 “쥬비덤은 개인의 고유한 아름다움과 개성을 존중하며 앞으로도 글로벌 프리미엄 히알루론산 필러의 대표 주자로서 개인별 니즈에 맞는 퀄리티 높은 시술 솔루션을 제공하기 위해 노력할 것”이라고 전했다.
댓글 0