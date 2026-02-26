국내 대표 ‘바르는 진통제’로 80년 넘게 신뢰 다져

맨소래덤아시아퍼시픽㈜의 멘소래담® 로션이 ‘2026 국가 소비자중심 브랜드 대상’ 소염 진통제 부문 대상을 3년 연속 수상했다.
이번 수상은 오랜 기간 소비자 신뢰를 바탕으로 국민 곁에서 통증 관리를 책임져온 브랜드 가치를 다시 한번 인정받은 결과다.
멘소래담은 바르는 의약품 소염 진통제 분야에서 오랜 기간 일상 속 통증 케어를 함께해 온 브랜드로 세대를 아우르는 인지도를 구축해 왔다. 최근에는 강인함과 신뢰 이미지를 상징하는 추성훈을 브랜드 모델로 기용해 반복되는 통증을 견디는 일상과 이를 관리하는 현실적인 순간들을 진정성 있게 담아낸 커뮤니케이션을 전개하고 있다. 이를 통해 단순한 제품 효능 전달을 넘어 일상 속 통증을 마주하는 소비자와의 정서적 공감대를 강화하며 브랜드 메시지를 확장하고 있다.
멘소래담의 국내 역사는 1950년대 한국전쟁 시기로 거슬러 올라간다. 이후 1998년 한국 법인 설립을 통해 본격적인 국내 사업을 전개했으며 80년이 넘는 시간 동안 국민의 일상 속 통증 완화를 함께해 왔다.
현재 멘소래담은 로션을 중심으로 롤온, 스프레이, 크림 등 다양한 페인케어 제품군을 운영하며 사용 부위와 상황에 맞춘 선택지를 제공하고 있다. 멘소래담은 앞으로도 소비자 중심 철학을 바탕으로 신뢰받는 국민 브랜드로서의 역할을 이어갈 계획이다.
