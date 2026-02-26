건강한 다이어트 돕는 체지방 감소 기능성 유산균

[2026 국가 소비자중심 브랜드 대상]
다이어트 부문 / 3년 연속
VITAL GARDEN
엘지생활건강의 VITAL GARDEN(바이탈 가든)이 ‘2026 국가 소비자중심 브랜드 대상’ 다이어트 부문 대상을 3년 연속 수상했다.
VITAL GARDEN의 대표적인 다이어트 제품인 ‘비피움 비쓰리 다이어트’는 국내 최초 체지방 감소 기능성 비피더스균을 사용해 장에 서식하는 유산균 증식 및 유해균 억제를 통해 건강한 다이어트를 할 수 있도록 고안됐다. 비피움 비쓰리 다이어트는 체지방 감소를 비롯해 7가지 인체적용시험 결과가 확인됐으며 소비자의 섭취 편의성을 고려해 상온에서도 보관할 수 있도록 개발했다.
엘지생활건강은 이 밖에도 ‘비피움혈당&다이어트 커피’, ‘글램핏 혈당컷 비움 젤리’, ‘글램핏 이소비텍신 다이어트 워터믹스’를 비롯해 곧 출시될 예정인 ‘비피움 카테킨 다이어트’까지 다양한 기능성과 제형의 제품을 선보이며 고객 라이프스타일과 체질에 따른 다이어트 제품을 선택할 수 있도록 돕고 있다.
엘지생활건강 연구소에서는 350여 가지의 유해 물질 분석과 7단계 품질 검사를 통해 제품을 출시하며 VITAL GARDEN의 안전하고 신뢰할 수 있는 제품들을 통해서 건강한 다이어트를 보장한다.
VITAL GARDEN의 제품은 올리브영의 새로운 웰니스 큐레이팅 플랫폼 ‘올리브베러’에도 입점하며 고객과 소통할 수 있는 채널을 넓히고 있다.
VITAL GARDEN 관계자는 “엘지생활건강만의 연구개발 노하우를 담은 다양한 기능성과 제형의 제품을 통해 헬시플레저를 추구하는 소비자에게 차별화된 고객 가치를 제공할 계획”이라고 전했다.
