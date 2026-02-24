풀무원다논, 프로틴 요거트 ‘요프로’ 출시 2개월여만 100만개 팔렸다

풀무원다논은 프로틴 요거트 브랜드 ‘요프로’가 지난해 12월 출시 이후 2개월여만에 누적 판매 100만 개를 넘어섰다고 24일 밝혔다.
요프로는 단백질과 필수 아미노산을 균형 있게 담아낸 고함량 프로틴 요거트로, 한 컵에 15g의 단백질(설탕무첨가 플레인 150g 제품 기준)을 함유했다. 여기에 필수 아미노산 9종과 BCAA(류신, 이소류신, 발린) 3250mg이 포함됐다.
풀무원다논은 ‘헬시플레저’, ‘갓생’, ‘오운완’ 등 건강 관리 트렌드 속에서 운동 전후로 단백질을 간편하게 섭취할 수 있는 제품에 대한 수요가 늘어난 것이 판매 성장을 견인했다고 분석했다.
소비자의 선택 폭을 넓히기 위한 설계 역시 구매 요인으로 작용했다는 설명이다. 요프로는 락토프리, 지방 0%, 설탕무첨가 라인으로, 지방과 당류를 신경 쓰거나 유당에 민감한 소비자도 편하게 섭취할 수 있다.
풀무원다논 관계자는 “요프로가 균형 잡힌 라이프스타일을 추구하는 소비자 니즈에 부합하며 빠르게 100만 개 판매를 돌파했다”며 “앞으로도 프로틴 시장 내 요거트 카테고리 확대를 위해 다양한 소비자 커뮤니케이션 활동을 전개할 계획”이라고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
