노스페이스, 트레일러닝 대회 ‘2026 TNF 100 코리아’ 참가자 모집

영원아웃도어의 글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스가 글로벌 트레일러닝 대회 ‘2026 TNF 100 코리아 위드 벡티브‘(이하 TNF 100 코리아)의 참가자를 오는 27일부터 선착순 모집한다고 24일 밝혔다. 이번 대회는 5월 16~17일 이틀간 강원도 강릉 및 평창 일대에서 열린다.
TNF 100은 중국, 일본, 대만, 홍콩, 태국, 호주, 싱가포르 등에서 개최되는 글로벌 트레일러닝 대회로, 국내에서는 지난 2016년부터 개최되고 있다.
올해 모집 인원은 10km 부문 1000명, 22km 부문 200명, 50km 부문 600명, 100km 부문 400명 등이다. 50km와 100km 부문 참가자의 경우, 경기 전날 진행되는 선수 등록 및 장비 검사를 거쳐야 대회에 참가할 수 있다. 22km 부문은 올해 처음 신설됐다.
선착순 모집 외에 추첨제 모집도 병행한다. 추첨제 모집의 경우 내달 6일부터 8일까지 3일간 참가 신청을 받으며, 같은달 11일 추첨을 통해 참가 인원을 발표할 계획이다.
노스페이스는 참가자들에게 노스페이스 공식 레이스 티셔츠, 완주 기념 메달 및 리유저블 컵 외에도 모자, 양말, 반다나 등의 굿즈를 참가 부문에 따라 증정할 예정이다. 50km와 100km 부문 완주자에게는 완주 재킷을 추가로 증정한다.
영원아웃도어 성가은 사장은 “참가자 모두가 각자의 도전 과정을 만끽할 수 있도록 대회 준비에 만전을 기하는 한편 노스페이스가 추구하는 탐험의 가치와 자연과의 더 나은 공존을 경험할 수 있도록 다양한 노력들을 이어가겠다”고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0