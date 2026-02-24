온기로 채운 겨울나눔… 광동제약, 시민과 함께 ‘사랑의 붕어빵’ 운영

판매 이익금 전액에 기업 차원의 매칭그랜트 더해 기부금 마련
광동제약은 24일 경기도 과천 소재의 본사 사옥에서 임직원과 인근 주민이 함께 참여한 겨울철 사회공헌 행사인 ‘사랑의 붕어빵’을 마쳤다고 밝혔다.
사내 청년 협의체 주니어보드 기획으로 자발적 나눔 문화 확산
기부·사진·음료 체험 등 테마 공간 운영해 방문객 참여 유도
참여자가 직접 후원처 선택하는 능동적 기부 방식 도입
이번 프로그램은 젊은 직원들로 구성된 사내 협의기구인 주니어보드가 나눔의 문턱을 낮추고 즐거운 기부 문화를 조성하기 위해 직접 고안했다. 현장에서 붕어빵을 판매해 얻은 이익금 전체에 기업이 동일한 액수를 추가로 기탁하는 매칭그랜트(기부자가 후원금을 내면 기업이 일정 비율로 일치하는 금액을 더해 기부하는 방식) 제도를 적용해 재원을 확보했다.
행사장 내부는 나눔과 체험을 결합한 세 가지 테마로 꾸며졌다. 특히 기부 구역에서는 제품 구매 시 증정된 주화를 사용해 참여자가 지원하고 싶은 곳에 직접 투표할 수 있도록 구성해 나눔의 주체성을 높였다.
이 외에도 기념사진을 남길 수 있는 즉석 사진기 설치 구역과 최근 유행하는 건강 음료 등을 시음할 수 있는 공간을 마련해 방문객들의 호응을 이끌어냈다.
광동제약 측은 구성원들의 창의적인 제안이 시민과 함께하는 즐거운 기부 문화 형성에 기여했다고 평가했다. 이어 앞으로도 생활 밀착형 사회공헌 활동(기업이 사회적 책임을 다하기 위해 지역사회나 소외 계층을 지원하는 행위)을 지속적으로 전개할 방침이라고 설명했다.
행사를 주관한 주니어보드는 다양한 직무의 실무급 인재들이 모여 조직 문화 발전과 업무 효율화, 사회적 가치 창출을 위한 아이디어를 발굴하고 실행하는 사내 소통 조직이다.
김상준 기자 ksj@donga.com
