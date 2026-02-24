아성다이소, ‘개당 100원’ 생리대 출시…5월부터 판매

아성다이소가 ‘100원 생리대’를 판매한다.
아성다이소는 깨끗한나라와 손잡고 ‘10매 1000원 생리대(개당 100원)’를 5월부터 판매한다고 24일 밝혔다. 해당 제품은 깨끗한나라가 전량 국내에서 생산할 계획이다.
이번 제품 가격은 기존 판매가와 비교하면 최대 60% 저렴한 수준이다. 현재 아성다이소는 깨끗한나라의 생리대를 중형 10개입 2000원(개당 200원), 4개입 1000원(개당 250원), 대형 10개입 2000원(개당 200원), 4개입 1000원(개당 250원)에 판매하고 있다.
아성다이소 관계자는 “일반적으로 생리대는 대용량 구매 시 개당 가격이 낮아지는 구조지만, 고객이 필요한 만큼 부담 없이 구매할 수 있도록 소포장 제품을 저렴하게 기획했다”며 “앞으로도 다이소의 ‘균일가 정책’을 지키며 물가안정과 생활경제에 실질적인 보탬이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.
