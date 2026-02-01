코리아오픈 댄스스포츠 월드챔피언십 내달 개막

[DA 스페셜] 한국프로댄스평의회
‘2026 코리아오픈 댄스스포츠 월드챔피언십’이 3월 6, 7일 이틀간 인천 파라다이스시티에서 열린다. 본 대회는 국내 최대 규모이자 국제적 위상을 갖춘 댄스스포츠 대회로 세계 각국의 정상급 선수들과 차세대 유망주들이 한자리에 모이는 글로벌 스포츠 행사다.
한국프로댄스평의회(KDC·회장 박지우)가 주최하고 ㈜누에보가 주관하는 이번 대회에는 70여 개국, 2000여 명의 선수가 참가할 예정이다.
‘코리아오픈 댄스스포츠 월드챔피언십’은 2013년 첫 개최 이후 10년 이상의 역사를 이어온 국제 대회로 오랜 전통을 바탕으로 댄스스포츠 문화의 저변 확대와 세대 확장을 위한 새로운 도약에 나선다.
대회 첫날인 3월 6일에는 파라다이스시티 그랜드볼룸에서 세계 톱 랭킹 선수들이 출전하는 본대회가 개최된다. 국제 무대에서 활약 중인 정상급 선수들이 참가해 수준 높은 경기로 치열한 경쟁을 펼칠 것으로 기대를 모은다. 특히 하이라이트 경기는 누에보 밴드의 라이브 연주 속에 진행돼 관객들은 한층 더 강렬하고 화려한 댄스스포츠의 진수를 즐길 수 있을 것이다.
이어 3월 7일에는 파라다이스시티 플라자 광장에서 Under 8∼18 부문, Solo 부문, Senior 부문 대회가 진행된다. 유소년부터 시니어까지 다양한 연령층이 참여하는 일정으로 댄스스포츠의 미래 세대 발굴과 생활 스포츠로서의 확산을 동시에 도모한다.
본 대회는 세계댄스평의회(WDC)와 세계댄스협회(WDO)로부터 공신력을 인정받아 온 국제 대회로 매년 해외 선수들의 높은 참가율과 안정적인 대회 운영을 통해 아시아를 대표하는 댄스스포츠 대회로 자리매김했다. 이러한 명성을 입증하듯 관람 티켓은 오픈 이후 빠르게 전석 매진돼 대회에 대한 국내외 팬들의 뜨거운 관심을 다시 한번 확인시켰다.
코리아오픈 댄스스포츠 월드챔피언십은 영국 댄스스포츠 전문채널(DSITV)을 통해 생중계될 계획이며 투썸, 가히, 댄스퀸, 안서리베이킹랩 등 다수의 기업이 후원사로 함께한다. 무대 내 펜스에 설치된 광고판과 선수들 백넘버를 통한 스포츠 광고는 후원사들에 기대 이상의 시너지효과를 가져다줄 전망이다.
주최 측은 “10여 년의 역사를 지나 다시 도약하는 시점의 코리아오픈은 세계 최정상급 선수들이 경쟁하는 무대이자 미래 세대와 다양한 연령층이 함께하는 축제로 확장되고 있다”며 “앞으로도 국제적 위상의 대회를 지속적으로 국내에서 개최해 댄스스포츠 문화의 대중화와 저변 확대에 기여하겠다”고 밝혔다.
코리아오픈 댄스스포츠 월드챔피언십 개요
행사명: 2026 코리아오픈 댄스스포츠 월드챔피언십
일정: 2026년 3월 6일(금)∼7일(토)
장소: 인천 파라다이스시티
3월 6일(금) 그랜드볼룸, 3월 7일(토) 플라자 광장
주최: 한국프로댄스평의회(KDC)
주관: ㈜누에보
신승희 기자 ssh00@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0