코스맥스, 유럽에 첫 생산기지 확보

화장품 제조자개발생산(ODM) 기업 코스맥스가 이탈리아 화장품 기업을 인수하고 유럽에 첫 생산 기지를 확보했다. 이를 통해 글로벌 시장 지배력을 한층 강화한다는 계획이다.
코스맥스는 이탈리아 현지 ODM 업체인 ‘케미노바’의 지분 51%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 23일 밝혔다. 1985년 설립된 케미노바는 지난해 약 180억 원의 매출 성과를 냈고, 생산가능 수량은 개별제품 기준 연간 약 2000만 개에 달한다. 이 회사는 글로벌 화장품 기업이 밀집한 ‘뷰티밸리’ 내에 자리 잡고 있어 우수한 인력 확보와 화장품 밸류체인 활용이 기대된다고 회사 측은 설명했다.
코스맥스는 이번 인수를 통해 한국, 중국, 미국 등에 집중된 생산 거점을 유럽까지 확장하고, 이탈리아의 제조 노하우와 네트워크도 얻게 됐다. 케미노바는 더마 코스메틱, 헤어 케어, 의료기기 분야에서 경쟁력을 갖고 이탈리아 내 유력 브랜드들을 주요 고객사로 확보하고 있다. 양 사는 향후 기술 교류를 통해 유럽 현지 트렌드에 맞는 혁신제품 개발에 나선다는 방침이다.
이병주 코스맥스비티아이 대표는 “케미노바 인수는 단순히 물리적 거점 확보를 넘어 유럽 시장의 화장품 제조 노하우와 글로벌 최대 ODM 기업의 혁신성이 만나는 전략적 결합”이라며 “양 사의 역량을 통합해 글로벌 1위 화장품 ODM 기업으로 위상을 공고히 하겠다”고 했다.
