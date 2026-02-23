‘피카츄와 함께 달려볼까’… 현대차, 포켓몬 협업 디스플레이 테마 신규출시

피카츄·메타몽 디자인으로 차량 실내 변신
현대자동차는 23일 포켓몬코리아와 손잡고 차량 인포테인먼트(ccNC, 연결형 차량 컴퓨터 시스템) 디스플레이용 신규 테마를 공개했다고 밝혔다. ‘피카츄 전광석화’와 ‘메타몽 월드’ 두 가지 디자인이다.
마이현대 앱 통해 블루링크 스토어 구매
팰리세이드 등 6종 OTA 업데이트 지원
이 테마를 적용하면 디스플레이의 색상, 그래픽, 내비게이션 정보, 시동 애니메이션 등을 포켓몬 스타일로 즐길 수 있다. 단순 이동 공간을 넘어 가족 추억을 쌓는 장소로 진화하는 자동차 트렌드에 맞춘 시도다.
테마는 마이현대 앱에서 대표 차량 등록 후 블루링크 스토어에서 구입 가능하다. 초기 적용 차종은 디 올 뉴 팰리세이드, 아이오닉9, 디 올 뉴 넥쏘, 더 뉴 아이오닉6, 2026 쏘나타 디 엣지, 더 뉴 스타리아다. 추후 OTA(Over-The-Air, 무선 소프트웨어 업데이트)로 확대될 예정이다.
현대차 관계자는 “고객의 개성 표현 욕구를 반영한 협업이다. 연결형 자동차 시대에 주행 경험 가치를 높이겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
