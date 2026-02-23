“한국은 ‘얼죽아’의 나라”… 스타벅스 코리아, 세계 최초 ‘에어로카노’ 출시

스타벅스 코리아가 오는 26일 전 세계 스타벅스 최초로 새로운 제조 방식의 아이스 커피인 ‘에어로카노’를 선보인다고 23일 밝혔다.
에어로카노는 아메리카노에 에어레이팅(공기 주입)을 더해 크리미한 폼과 부드러운 목 넘김을 구현한 새로운 스타일의 아이스 전용 커피다. 미세한 폼이 에스프레소가 가지고 있는 본연의 묵직함과 쌉쌀함을 부드럽고 가벼운 풍미로 살려주며, 폭포같이 흘러내리는 듯한 모습이 특징이다.
이 제품은 아이스 아메리카노, 콜드 브루와 함께 기본 아이스 커피 라인업에 포함돼 연중 판매될 예정이다.
글로벌 스타벅스가 한국에서 세계 최초로 제품을 출시하게 된 배경에는 한국 특유의 아이스 커피 선호 문화가 있다. 한국은 ‘얼죽아(얼어 죽어도 아이스 아메리카노)’ 라는 표현이 나올 정도로 계절에 상관없이 아이스 커피를 즐긴다. 실제 2023년부터 2025년까지 최근 3년간 스타벅스 코리아의 아메리카노 판매량 중 아이스 비중은 70%를 웃돌았다.
알렉산드라 오르솔릭 아시아태평양 지역 시니어 프로덕트 매니저는 “열정적인 고객과 특별한 커피 문화를 가진 한국에서 ‘에어로카노’를 첫 번째로 론칭하게 되어 매우 의미 깊게 생각한다”고 말했다.
최현정 스타벅스 코리아 식음개발담당은 “아이스 아메리카노를 전통적으로 사랑하는 국내 고객들에게 스타벅스의 시각으로 재해석한 새로운 방식의 아이스 커피 ‘에어로카노’를 출시하게 되어 매우 기대된다”며 “향후에도 차별화된 라인업으로 새로운 커피 경험을 고객들에게 제공해 나갈 예정”이라고 전했다.
스타벅스 코리아는 오는 25일 별다방점에서 선착순 100명에게 에어로카노 톨 사이즈 1잔을 무료로 증정하는 웰컴 이벤트를 진행한다. 28일에는 전국 매장에서 선착순 10명에게 에어로카노 톨 사이즈 1잔을 무료로 제공하는 이벤트도 진행한다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
