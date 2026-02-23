프레인글로벌, 헬리녹스 ‘브랜드 커뮤니케이션 파트너’로 선정

PR 컨설팅 그룹 프레인글로벌은 글로벌 아웃도어 브랜드 헬리녹스의 브랜드 커뮤니케이션 파트너로 선정됐다고 23일 밝혔다.
이번 파트너십은 헬리녹스가 캠핑 장비 브랜드를 넘어 글로벌 라이프스타일 아이콘으로 나아가기 위해 프레인글로벌의 전략적 커뮤니케이션 솔루션을 채택하며 성사됐다. 프레인글로벌과의 협업을 통해 브랜드 메시지를 고도화하고 미디어 및 소비자와의 접점을 확장할 계획이다.
헬리녹스는 2009년 설립 이후 ‘AT HOME, ANYWHERE’라는 브랜드 철학을 바탕으로 캠핑, 아웃도어, 일상까지 아우르는 제품을 선보였다. 대표 제품인 경량 캠핑 의자 ‘체어원(Chair One)’은 2012년 출시 이후 120만 개 이상 판매됐다. 기능성과 디자인 경쟁력을 기반으로 다양한 글로벌 브랜드와도 협업했다.
프레인글로벌은 헬리녹스를 캠핑 장비 브랜드를 넘어 패션, 예술, 스포츠, 프리미엄 라이프스타일 등 다양한 산업 영역의 아이코닉한 브랜드로 만들 계획이다. 소비자의 일상 모든 순간에 가치를 제공하는 라이프스타일 큐레이션 브랜드로의 성장을 가속화하는 것이 목표다.
이지영 프레인글로벌 상무는 “헬리녹스는 사람들이 캠핑을 대하는 태도와 휴식의 방식을 제안하며 캠핑 장르에 새로운 카테고리를 선도해 온 브랜드”라며 “프레인글로벌의 정교한 전략 컨설팅을 통해 헬리녹스가 지닌 확장성과 매력이 대중에게 더욱 매혹적으로 전달될 수 있도록 만들 것”이라고 말했다.
