주담대 변동금리 떨어진다… 1월 코픽스 5개월만에 하락

다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 강남권과 한강변을 중심으로 급매물이 풀리고 있는 5일 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지의 모습. 2026.2.5 뉴스1
은행이 변동금리형 주택담보대출(주담대) 금리를 산정할 때 쓰는 ‘코픽스(COFIX·자금조달비용지수)’가 5개월 만에 하락했다. 이에 따라 신규 주담대 변동금리가 떨어지게 됐다.

19일 은행연합회에 따르면 올해 1월 신규 취급액 기준 코픽스는 연 2.77%로 지난해 12월(2.89%)보다 0.12%포인트 낮아졌다. 코픽스는 직전 4개월 동안 연속으로 상승한 바 있다.

은행들은 주담대 변동금리를 일제히 내린다. 국민은행은 내일부터 변동금리형 주담대 금리를 기존 연 4.22∼5.62%에서 4.10∼5.50%로 0.12%포인트 낮춘다. 우리은행 주담대 신규 취급액 코픽스 기준 변동금리(6개월)도 4.41∼5.61%에서 4.29∼5.49%로 낮아진다.

금융권에서는 은행이 주로 자금을 조달하는 예금 금리가 낮아지면서 코픽스가 하락한 것으로 보고 있다. KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협 등 5대 시중은행 1년 만기 정기예금 최고 금리는 연 2.8∼2.9%로 3%를 밑돌고 있다.

코픽스란 국내 8개 은행(KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협, 기업, SC제일, 한국씨티)이 운영 자금을 마련할 때 부담한 평균 비용이다. 은행이 예·적금 금리를 인상하거나 이전보다 높은 금리로 채권을 발행하면 코픽스도 올라간다. 반대로 코픽스가 떨어지면 은행이 그만큼 이자를 적게 주고 자금을 확보했다는 뜻이다.

