삼성-LG전자, ‘KBIS 2026’서 프리미엄 가전 선보여

삼성전자와 LG전자가 17∼19일(현지 시간) 미국 플로리다주 올랜도에서 열리는 북미 최대 주방·욕실 전시회 ‘KBIS 2026’에 참가해 다양한 프리미엄 가전 등을 선보였다.
삼성전자는 고도화된 인공지능(AI)을 적용한 ‘비스포크 AI 가전’과 럭셔리 빌트인 브랜드 ‘데이코’를 전면에 내세웠다. ‘비스포크 AI 패밀리허브’ 냉장고는 내부 카메라로 식재료를 인식하는 AI 비전에 구글의 AI 플랫폼인 ‘제미나이’를 결합했다. 북미 시장을 겨냥한 슬라이드인 인덕션 레인지, 세탁·건조 일체형 신제품과 함께 데이코의 컬럼형 냉장·냉동고, 콤비 월 오븐, 와인 전용 가전도 선보인다.
LG전자는 약 1000㎡ 규모 부스를 마련해 프리미엄 브랜드 ‘SKS’와 ‘LG 시그니처’를 중심으로 고효율 가전 제품군과 북미 B2B 시장을 겨냥한 건물 관리 플랫폼 ‘LG 씽큐 프로’를 소개한다. 특히 딥러닝 기반 AI 제어로 세탁·건조 성능을 높인 29인치 SKS 워시콤보·건조기 등 ‘SKS 런드리 솔루션’을 처음 공개한다. 조리대 아래에 화구와 후드를 숨긴 아일랜드 시스템, 36인치 대형 주방 가전 신제품도 전시된다.
