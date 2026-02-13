고려아연, 울산 취약계층 아동·청소년에 5500만원 후원… 교육비 등 지원

지역 아동·청소년 지원사업 ‘꿈날개클럽’ 후원
고려아연은 울산 취약계층 아동·청소년 지원사업인 ‘꿈날개클럽’ 후원 일환으로 기부금 5500만 원을 월드비전에 전달했다고 13일 밝혔다. 고려아연 온산제련소는 지역사회 아동의 꿈을 지지하고 진로 탐색을 위한 다양한 기회를 제공하기 위한 취지로 올해 14년째 해당 사업을 후원하고 있다.
14년간 지역 아동·청소년 지원
교육비·진로 탐색 기회 등 제공
온산제련소장 “기업 성장은 지역과 상생·나눔으로 완성”
지난 12일 울산시 소재 월드비전 경남울산사업본부에서 진행된 전달식 행사에는 김승현 고려아연 온산제련소장과 조명환 월드비전 회장 등 주요 관계자들이 참석했다. 전년 지원 아동 성장과정을 공유하고 올해 사업계획 보고와 후원금 전달식 등이 진행됐다.
고려아연이 14년 동안 후원 중인 꿈날개클럽 사업은 취약계층 아동과 청소년들이 경제적 어려움 속에 학업에 매진할 수 있도록 돕는 교육지원 프로그램이다. 다양한 진로탐색과 체험활동 기회를 제공해 아동·청소년들이 자기이해도를 높이고 꿈을 향해 정진할 수 있도록 돕는 것을 목적으로 한다.
이번에 전달한 기부금을 통해 울산 지역 아동·청소년 26명이 지원을 받게될 예정이다. 월드비전은 전달받은 기부금을 활용해 울산시 관내 취약계층 청소년들의 교육비 등을 지원할 예정이다. 세부적으로 자기성장계획서(IDP) 작성, 개별 코칭, 특강 등을 운영한다는 계획이다.
김승현 고려아연 온산제련소장은 “울산 지역사회 아동과 청소년들이 더 큰 꿈을 품을 수 있도록 돕는 일에 조금이나마 보탬이 될 수 있길 기대한다”며 “기업 성장은 지역사회와 함께할 때 더욱 의미가 크다고 믿는다. 앞으로도 지속가능한 나눔과 상생을 실천하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.
고려아연 온산제련소는 지역사회와 상생하기 위해 기부 외에 다양한 활동을 실시하고 있다. 이러한 공헌을 인정받아 지난 2023년부터 작년까지 3년 연속 지역사회 공헌인증제 최고등급을 받은 바 있다.
김민범 기자 mbkim@donga.com
