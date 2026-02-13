셀트리온그룹, 이혁재 사장 등 21명 규모 임원 승진 인사

셀트리온그룹이 2026년 임원 승진 인사를 13일 단행했다. 이혁재 셀트리온 사장 등 총 21명 규모 인사가 이뤄졌다.
다음은 셀트리온그룹 계열사별 승진 대상자 명단이다.
〈셀트리온〉
▲이혁재 사장(경영지원부문장)
▲이한기 수석부사장(글로벌사업관리부문장)
▲백호진 전무(건설본부장)
▲장지미 전무(품질센터장)
▲신선미 상무(품질관리본부장)
▲이동진 상무(지속가능경영실장)
▲이준원 상무(제품분석 1담당장)
▲강경두 이사(중남미RHQ담당장)
▲강철구 이사(세무담당장)
▲김동연 이사(사업개발담당장)
▲김영환 이사(엔지니어링담당장)
▲문대만 이사(구매담당장)
▲신동익 이사(해외법무담당장)
▲염동림 이사(2공장 QC담당장)
〈셀트리온제약〉
▲최승재 수석부사장(국내사업부문장)
▲이창선 부사장(연구소장)
▲양지석 전무(영업1본부장)
▲홍언표 상무(제형연구담당장)
▲이승환 이사(종병 2그룹장)
▲정진용 이사(개발담당장)
〈셀트리온스킨큐어〉
▲장영근 전무(대표이사)
