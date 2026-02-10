레드포스 PC방, 로지텍 G 신제품 ‘PRO X2 SUPERSTRIKE’ 프로모션 진행

프로 e스포츠 구단 ‘농심 레드포스’와 PC방 창업 컨설팅, 인테리어, F&B 등 토탈 솔루션 사업을 전개 중인 ㈜비엔엠컴퍼니가 함께 운영하는 프리미엄 e스포츠 PC방 ‘레드포스 PC방(레드포스 PC 아레나)’이 글로벌 게이밍 기어 브랜드 로지텍 G(Logitech G)와 손잡고 신제품 ‘PRO X2 SUPERSTRIKE’ 출시를 기념한 독점 체험존 운영 및 구매 프로모션을 진행한다고 밝혔다.
이번 프로모션은 오늘(10일)부터 오는 22일까지 약 2주간 진행되며, 행사 기간 동안 구매 이벤트 등 다양한 혜택이 운영된다. 이와 함께 로지텍 G 신제품을 직접 체험할 수 있는 단독 체험존은 기간 제한 없이 상시 운영될 예정이다.
해당 프로모션은 레드포스 PC방 지정 매장 총 12개 지점에서 운영된다. 운영 매장은 연신내점, 부천시청점, 신촌점, 수원인계점, 잠실본점, 강남역점, 사당점, 석촌점, 부산 서면점, 광주 첨단점, 광주 상무점, 수유점 등이다.
체험존은 실제 e스포츠 및 FPS 플레이 환경을 기준으로 구성됐다. 이용객은 PC방 좌석에서 로지텍 G의 신제품 PRO X2 SUPERSTRIKE를 직접 사용하며 게임 플레이 중 제품의 성능을 체감할 수 있다.
해당 제품은 ‘햅틱 감응 트리거 시스템(HITS)’을 적용해 클릭 감도를 세밀하게 조절할 수 있으며, 빠른 반응성과 정확한 입력이 중요한 e스포츠 및 경쟁 게임 환경에 최적화된 것이 특징이다.
이번 행사는 레드포스 PC방 단독 체험존으로 운영돼, 단순 진열이나 전시 형태가 아닌 실제 플레이 환경에서 신제품을 경험할 수 있도록 설계됐다. 출시 직후 가장 빠른 시점에 실사용 체험이 가능하다는 점에서 게이머들의 높은 관심이 예상된다.
체험과 연계한 구매 프로모션도 함께 진행된다. 행사 기간 동안 PRO X2 SUPERSTRIKE를 구매한 고객에게는 전용 충전독과 농심 레드포스 소속 ‘리헨즈’ 선수 사인 장패드가 사은품으로 제공된다. 또한 구매 고객을 대상으로 ‘농심 레드포스 LCK 선수단 친필 사인 유니폼(총 5명)’을 증정하는 경품 이벤트도 함께 마련됐다.
로지텍 G 관계자는 “PRO X2 SUPERSTRIKE는 정밀한 입력과 빠른 반응 속도를 요구하는 e스포츠 환경을 고려해 설계된 제품”이라며 “레드포스 PC방과의 협업을 통해 실제 게임 플레이 환경에서 제품의 성능을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하게 됐다”고 말했다.
비엔엠컴퍼니 서희원 대표는 “이번 로지텍 G 신제품 체험존은 단순한 전시 이벤트가 아니라, 실제 게임 플레이를 통해 성능을 경험하고 구매로 이어질 수 있도록 기획된 프로모션”이라며 “앞으로도 글로벌 게이밍 브랜드와의 협업을 통해 레드포스 PC방만의 차별화된 체험형 e스포츠 공간을 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.
레드포스 PC방은 2026년 하반기까지 로지텍 샵인샵(Shop in Shop)을 전국 100호점 규모로 확대 운영할 계획이다. 현재 배민스토어 등 지역 기반 플랫폼을 활용한 판매 채널을 일부 매장에서 이미 운영 중이며, 로지텍 G 게이밍 기어를 PC방 업계에서는 단독으로 판매해 이용자들이 실제 플레이 환경에서 체험한 제품을 보다 편리하게 구매할 수 있는 환경을 마련하고 있다.
앞으로도 이러한 비대면·지역 연계 판매 모델을 전국 매장으로 순차 확대해, 매장 방문 체험부터 온라인 구매까지 자연스럽게 연결되는 유통·체험 시스템을 구축해 나간다는 전략이다. 나아가 베트남, 일본, 싱가포르 등 해외 진출 매장에도 동일한 환경을 적용해, 아시아 전역에 프리미엄 게임 생태계와 e스포츠 공간을 선보일 계획이라고 관계자는 전했다.
