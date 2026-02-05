푸조 중형 SUV ‘5008’ 국내 출시…여유로운 7인승 공간 제공

전작 2세대 대비 휠베이스 60㎜↑…모터 주행 가능한 하이브리드
출시 기념 연장 보증 프로그램 운영…5년간 무상 유지보수 제공
스텔란티스코리아는 푸조 중형 SUV ‘올 뉴 5008 스마트 하이브리드’를 공식 출시해 본격적인 판매에 돌입했다고 5일 밝혔다.
올 뉴 5008은 10년 만에 선보이는 3세대 완전변경 모델이다. 스텔란티스의 차세대 전동화 플랫폼 STLA 미디엄을 기반으로 한다. 전작 대비 60㎜ 길어진 2900㎜의 휠 베이스를 바탕으로 여유로운 7인승 공간을 제공한다.
파워트레인은 48V 스마트(마일드) 하이브리드로 1.2L 퓨어테크(PureTech) 가솔린 엔진과 전기모터, 0.9kWh 배터리, e-DCS6 듀얼 클러치를 조합한다. 전기 모터만으로도 주행이 가능하다. 합산 최고출력 145마력, 복합연비 13.3㎞/L의 효율을 확보했으며, 2종 저공해차 인증을 통해 공영주차장 할인과 혼잡통행료 감면 같은 실질적 혜택을 제공한다.
올 뉴 5008은 △알뤼르(Allure) 4890만 원 △GT 5590만 원(300대 한정)으로 판매 가격이 책정됐다. 개별소비세 인하 혜택 적용 시 알뤼르 4814만 원, GT는 5499만 9000원에 구입 가능하며, 다자녀 혜택도 적용받을 수 있다.
스텔란티스코리아는 출시를 기념해 5008 구매 고객 한정 특별 연장 보증 프로그램 프로모션도 진행한다. 알뤼르 트림의 경우 99만 원, GT 트림은 109만 원에 연장 보증 프로그램을 구매할 수 있다.
해당 프로그램은 차량 기본 무상 보증 기간(36개월·10만㎞) 만료 이후에도 품질 보증을 연장해 주는 서비스로, 신차 등록일 기준 최대 5년 또는 13만km까지 보증 혜택을 받을 수 있다. 연장 보증 프로그램은 신차 등록일로부터 6개월 또는 5천km 이내에 가입할 수 있다.
이와는 별도로 푸조는 5년간 무상 유지보수(메인터넌스) 프로그램도 제공하고 있다. 엔진오일, 엔진오일 필터, 에어클리너 필터 등 교체가 필요한 소모품들을 5년간 5회에 걸쳐 무상으로 교체할 수 있다.
올 뉴 5008은 이날부터 푸조 전국 전시장에서 시승 가능하다. 방실 스텔란티스코리아 대표는 “가족을 위한 공간과 효율은 물론 운전의 즐거움까지 함께 고려한 모델”이라며 “한국 시장을 위해 경쟁력 있는 가격을 책정한 만큼 패밀리 SUV 선택에서 새로운 대안을 찾고 있는 고객들에게 충분히 매력적인 선택지가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
댓글 0