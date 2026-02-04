본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
파마리서치, ‘에버클’ 누적 판매 1만 개 달성
동아경제
입력
2026-02-04 15:42
2026년 2월 4일 15시 42분
김혜린 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260204/133297076/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
재생의학 전문기업 파마리서치는 지난해 7월 출시한 ‘에버클’의 국내 누적 판매량이 1만 개를 돌파했다고 4일 밝혔다.
에버클의 주성분인 PLLA(폴리엘락틱애씨드)는 노화로 인해 기능이 저하된 피부 속 섬유아세포를 자극해 콜라겐 생성을 유도하는 물질이다. 체내에 주입된 이후 시간이 지남에 따라 서서히 분해되며 안면부 주름을 일시적으로 개선하는 데 도움을 주는 의료기기라고 파마리서치 측은 설명했다.
파마리서치는 이번 누적 판매 1만 개 돌파를 계기로 제품의 올바른 사용과 안전한 시술을 지원하기 위해 의료진 대상 교육 및 트레이닝 프로그램, 학술 활동을 한층 강화할 계획이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“곱게 나이 들고 싶다” 전원주, 500만원 들여 피부 시술 받아
2
[단독]퇴직금 안주려 1년서 ‘하루빼기 계약’… 정부 지침으로 막는다
3
“변비에만 좋은 줄 알았는데”… 장 건강 넘어 심혈관 관리까지
4
‘입는 이불’ 통했다…日서 날다람쥐 점퍼, 억대 판매
5
남성암 1위로 올라선 ‘전립선암’의 오해와 진실
6
DDP 12년만에 존폐 기로…서울시장 선거 ‘부동산 격돌’
7
“계파 해체가 ‘親이재명’ 해체?” 묻자…정청래 “대통령이 어떻게”
8
장동혁 위로했던 이석연…이준석 만나선 “내란세력과 못 간다”
9
텃밭도 뒤집히자…트럼프 “선거, 공화당이 국영화해야”
10
“여기가 잠수함 잘 한다던데”…캐나다 장관, HD현대 연구소 찾아
1
李 “대비 안한 다주택자 책임…집값폭등 고통 국민 더 배려해야”
2
장동혁 “만만한 게 집 가진 중산층이냐…李대통령 말릴 힘도 없다”
3
장동혁 “이번 지선부터 선거연령 16세로 낮추자”
4
강유정 대변인-김상호 춘추관장, 집 내놨다…“다주택 참모들 고민”
5
“의원 아닌 사람 왜 왔나” “내가 10살 이상 많아”… 정신 못차린 국힘
6
“다주택 팔라” 한시 퇴로 열어주고 압박… 강남3구-용산엔 석달 줘
7
李, 고위직 다주택에 “내가 시켜서 팔면 의미 없어…팔게 만들어야”
8
김용현 전 장관 변호인, 서울구치소 구금…법원, 재판 끝나자 집행
9
[단독]한미, 北이 ‘핵전쟁 연습’ 반발한 훈련 예정대로 한다
10
[사설]與 최고위원 출신 감사위원 임명 제청… 재가 거부가 옳다
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“곱게 나이 들고 싶다” 전원주, 500만원 들여 피부 시술 받아
2
[단독]퇴직금 안주려 1년서 ‘하루빼기 계약’… 정부 지침으로 막는다
3
“변비에만 좋은 줄 알았는데”… 장 건강 넘어 심혈관 관리까지
4
‘입는 이불’ 통했다…日서 날다람쥐 점퍼, 억대 판매
5
남성암 1위로 올라선 ‘전립선암’의 오해와 진실
6
DDP 12년만에 존폐 기로…서울시장 선거 ‘부동산 격돌’
7
“계파 해체가 ‘親이재명’ 해체?” 묻자…정청래 “대통령이 어떻게”
8
장동혁 위로했던 이석연…이준석 만나선 “내란세력과 못 간다”
9
텃밭도 뒤집히자…트럼프 “선거, 공화당이 국영화해야”
10
“여기가 잠수함 잘 한다던데”…캐나다 장관, HD현대 연구소 찾아
1
李 “대비 안한 다주택자 책임…집값폭등 고통 국민 더 배려해야”
2
장동혁 “만만한 게 집 가진 중산층이냐…李대통령 말릴 힘도 없다”
3
장동혁 “이번 지선부터 선거연령 16세로 낮추자”
4
강유정 대변인-김상호 춘추관장, 집 내놨다…“다주택 참모들 고민”
5
“의원 아닌 사람 왜 왔나” “내가 10살 이상 많아”… 정신 못차린 국힘
6
“다주택 팔라” 한시 퇴로 열어주고 압박… 강남3구-용산엔 석달 줘
7
李, 고위직 다주택에 “내가 시켜서 팔면 의미 없어…팔게 만들어야”
8
김용현 전 장관 변호인, 서울구치소 구금…법원, 재판 끝나자 집행
9
[단독]한미, 北이 ‘핵전쟁 연습’ 반발한 훈련 예정대로 한다
10
[사설]與 최고위원 출신 감사위원 임명 제청… 재가 거부가 옳다
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
‘입는 이불’ 통했다…日서 날다람쥐 점퍼, 억대 판매
통일교 한학자 측 “실명상태로 수감 생활 이어가다 최근 3차례 낙상”
‘女신도 세뇌’ 기소된 교회 관계자들, 대법원서 무죄 확정
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0