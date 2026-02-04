파마리서치, ‘에버클’ 누적 판매 1만 개 달성

재생의학 전문기업 파마리서치는 지난해 7월 출시한 ‘에버클’의 국내 누적 판매량이 1만 개를 돌파했다고 4일 밝혔다.

에버클의 주성분인 PLLA(폴리엘락틱애씨드)는 노화로 인해 기능이 저하된 피부 속 섬유아세포를 자극해 콜라겐 생성을 유도하는 물질이다. 체내에 주입된 이후 시간이 지남에 따라 서서히 분해되며 안면부 주름을 일시적으로 개선하는 데 도움을 주는 의료기기라고 파마리서치 측은 설명했다.

파마리서치는 이번 누적 판매 1만 개 돌파를 계기로 제품의 올바른 사용과 안전한 시술을 지원하기 위해 의료진 대상 교육 및 트레이닝 프로그램, 학술 활동을 한층 강화할 계획이다.

김혜린 기자 sinnala8@donga.com
