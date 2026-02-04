클루커스, 현대차그룹에 위즈 기반 통합 클라우드 보안 체계 구축

데이터 및 AI 특화 클라우드 전문기업 클루커스는 현대자동차그룹이 글로벌 클라우드 보안 플랫폼 위즈(Wiz)를 도입해 클라우드 보안 가시성 구축 프로젝트를 추진하고 있으며, 이를 기술적으로 지원하고 있다고 밝혔다.
현대자동차그룹은 멀티·하이브리드 클라우드 환경 확산에 따라 기존에 분산돼 있던 보안 관리 체계를 통합·고도화하고, 취약점 탐지부터 대응까지 전 과정을 자동화하는 체계 구축을 핵심 과제로 설정했다. 이에 따라 자산, 보안 설정, 취약점은 물론 잠재적 공격 경로까지 종합적으로 분석·관리할 수 있는 지능형 보안 플랫폼 도입 필요성이 제기됐다.
현대차그룹은 이를 해결하기 위해 에이전트리스 방식의 글로벌 클라우드 보안 솔루션 위즈(Wiz)를 도입했다. 위즈는 멀티 클라우드 환경 전반의 자산 현황과 보안 상태, 취약점, 공격 경로를 ‘위즈 시큐리티 그래프(Wiz Security Graph)’를 통해 연관 분석하고 단일 화면에서 가시화하는 것이 특징이다. 이를 통해 보안 조직은 전사 관점에서 리스크를 보다 명확히 파악하고, 우선순위 기반의 효율적인 대응이 가능하다.
이번 프로젝트는 사전 환경 분석을 시작으로 위즈 온보딩, 초기 환경 구성, 보안 정책 설계, 운영 안정화 단계로 순차 진행되고 있다. 클루커스는 고객의 기존 보안 정책과 운영 구조를 반영해 위즈 적용 범위를 설계하고, 초기 도입과 정책 설계를 중심으로 한 클라우드 보안 컨설팅 및 기술 지원을 제공하고 있다. 이를 통해 주요 보안 요소를 일관된 기준으로 관리하고, 실무 환경에서 위즈를 효과적으로 활용할 수 있도록 지원하고 있다.
현대자동차그룹 관계자는 “위즈는 기존 솔루션 대비 가시성이 뛰어나고, 위협 간 상관관계를 분석해 보안 리스크를 쉽게 식별할 수 있다”며 “AI 기반 커스텀 정책과 자동화된 분석 역량을 통해 보안 관리 업무의 효율성과 정밀도가 크게 향상됐다”고 말했다.
위즈 아시아태평양 지역 부사장 카이양 카이는 “클라우드와 AI 확산으로 공격 표면이 급격히 확대된 상황에서 보안 가시성은 전략적 필수 요소가 됐다”며 “이번 프로젝트는 대규모 엔터프라이즈 환경에서 자동화되고 선제적인 보안 운영으로 전환하는 위즈의 가치를 보여주는 사례”라고 밝혔다.
한편 클루커스는 위즈 기반 클라우드 보안 프로젝트를 전담하는 기술 지원 조직과 표준화된 지원 체계를 운영하며, 엔터프라이즈 고객의 멀티 클라우드 보안 가시성 확보와 보안 운영 고도화를 지속 지원하고 있다.
