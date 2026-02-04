열성경련 의식 잃은 1세 영아, 경찰 신속 이송으로 생명 구해 (영상)

영상=경기북부경찰청 페이스북

현장에 도착한 경찰이 확인한 결과 신고자인 아이의 부모 차량 뒷좌석에서 1세 영아가 몸이 축 늘어진 채 의식을 잃어가고 있는 모습을 발견했다. 당시 아이는 갑작스러운 열성경련으로 인한 호흡 곤란 증상을 보였던 것으로 전해졌다.