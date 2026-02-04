열성경련 의식 잃은 1세 영아, 경찰 신속 이송으로 생명 구해 (영상)

열성경련으로 의식을 잃은 1세 영아가 경찰의 신속한 대응 덕분에 무사히 병원에 이송돼 생명을 구했다.
4일 고양경찰서에 따르면 지난달 3일 오전 11시 40분경 경기 고양시 원흥동 한 도로에서 “아이가 숨을 쉬지 못한다”는 신고가 접수됐다.
현장에 도착한 경찰이 확인한 결과 신고자인 아이의 부모 차량 뒷좌석에서 1세 영아가 몸이 축 늘어진 채 의식을 잃어가고 있는 모습을 발견했다. 당시 아이는 갑작스러운 열성경련으로 인한 호흡 곤란 증상을 보였던 것으로 전해졌다.
경찰은 곧바로 아이와 보호자를 순찰차에 태우고 긴급 후송을 시작했다. 사이렌을 울리며 전속력으로 이송한 경찰은 4㎞ 거리에 있는 병원에 4분 만에 도착했고, 아이는 치료 끝에 건강을 회복했다.
약 2주 뒤 아이의 엄마는 아이와 함께 도래울지구대를 방문해 경찰에 감사의 뜻을 전했다. 고양 도래울지구대 정성인 경사는 “지구대에서 아이가 밝게 웃는 모습을 보니 정말 다행이었다”며 “아이가 건강하게 자랐으면 좋겠다”고 말했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
