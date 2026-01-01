기린-사자 모양 조경 작품 눈길

  • 동아일보

29일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 대한민국 조경·정원 박람회’에서 방문객들이 기린 등 동물 모양의 조경 작품을 관람하고 있다. 전시는 다음 달 1일까지 열린다. 입장료는 1만 원이며 사전 등록 시 무료다.

#대한민국 조경·정원 박람회#조경 작품#전시#방문객
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

