K뷰티·푸드 덕에…中企 작년 1186억달러 수출 역대최대

28일 중소벤처기업부가 발표한 2025년 중소기업 수출동향 잠정치에 따르면 지난해 중소기업 수출액은 2024년 대비 6.9% 증가한 1186억 달러로 나타났다. 역대 중소기업 수출액 1위다. 2021년 1155억 달러이던 중기 수출액은 2022년 1145억 달러, 2023년 1097억 달러로 감소 추세를 보였다. 하지만 2024년 1110억 달러로 반등한 뒤 지난해는 역대 최대치로 잠정 집계됐다. 수출 중소기업 수는 9만8219개 사로 전년(9만5815개 사) 대비 2.5% 증가했다. 수출 기업 수도 역대 최대치다. 신규 수출 및 지속 수출 기업 역시 각각 2.2%, 2.6%로 증가했다.
중소기업 수출 품목 중 자동차가 90억 달러(7.6%)로 가장 높은 수출 비중을 차지했다. 이어 화장품 83억 달러(7.9%), 플라스틱 제품 48억 달러(4.0%) 순이었다. 중소기업 전체 수출의 상위 10대 품목 집중도는 36.1%로 한국 전체 총수출 상위 10대 품목 집중도(60.9%)에 비해 낮았다. 중기부 관계자는 “중소기업의 경우 수출 품목 다변화가 이루어져 글로벌 경기 변동에도 완충 역할이 높은 것으로 나타난 것”이라고 설명했다.
화장품의 경우 K-뷰티의 인기로 수출 다변화로 인한 실적 개선이 눈에 띄었다. 주요 수출 시장인 미국과 중국 외에도 유럽연합, 중동 등으로 진출하며 수출국 수 총 204개국, 수출액 83억2000달러로 연간 기준 최대 실적을 냈다.
중소기업 수출액 상위 10대 국가 순위는 중국, 미국, 베트남, 일본 순으로 집계됐다. 권역별로는 중동(64억5000만 달러, +14.1%), CIS(88억6000만 달러, +37.3%)에서도 K-뷰티, 푸드 등 소비재가 한류 콘텐츠 확산과 글로벌 소비 추이 변화로 중소기업 수출이 큰 폭으로 성장한 것으로 나타났다. 특히 2022년 이후 3년 연속 수출액 감소 추이를 보이던 중국의 경우 K-패션, 뷰티의 영향으로 수출액이 5.5% 늘었다.
중소벤처기업부 이순배 글로벌성장정책관은 “어려운 대외환경에도 불구하고 수출이 역대 최대 실적을 기록했지만, 관세 등 통상리스크 장기화에 대한 중소기업계의 우려가 큰 것도 사실”이라며 “대외 불확실성에 선제적으로 대응하여 중소기업 수출의 회복세가 지속될 수 있도록 노력해 나갈 것”이라고 말했다.
