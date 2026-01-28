K뷰티·푸드 덕에…中企 작년 1186억달러 수출 역대최대

중소벤처기업부 세종 청사 (중기부 제공)
지난해 중소기업의 잠정 수출액이 연간 기준 역대 최대인 1186억 달러로 집계됐다.

28일 중소벤처기업부가 발표한 2025년 중소기업 수출동향 잠정치에 따르면 지난해 중소기업 수출액은 2024년 대비 6.9% 증가한 1186억 달러로 나타났다. 역대 중소기업 수출액 1위다. 2021년 1155억 달러이던 중기 수출액은 2022년 1145억 달러, 2023년 1097억 달러로 감소 추세를 보였다. 하지만 2024년 1110억 달러로 반등한 뒤 지난해는 역대 최대치로 잠정 집계됐다. 수출 중소기업 수는 9만8219개 사로 전년(9만5815개 사) 대비 2.5% 증가했다. 수출 기업 수도 역대 최대치다. 신규 수출 및 지속 수출 기업 역시 각각 2.2%, 2.6%로 증가했다.

중소기업 수출 품목 중 자동차가 90억 달러(7.6%)로 가장 높은 수출 비중을 차지했다. 이어 화장품 83억 달러(7.9%), 플라스틱 제품 48억 달러(4.0%) 순이었다. 중소기업 전체 수출의 상위 10대 품목 집중도는 36.1%로 한국 전체 총수출 상위 10대 품목 집중도(60.9%)에 비해 낮았다. 중기부 관계자는 “중소기업의 경우 수출 품목 다변화가 이루어져 글로벌 경기 변동에도 완충 역할이 높은 것으로 나타난 것”이라고 설명했다.

화장품의 경우 K-뷰티의 인기로 수출 다변화로 인한 실적 개선이 눈에 띄었다. 주요 수출 시장인 미국과 중국 외에도 유럽연합, 중동 등으로 진출하며 수출국 수 총 204개국, 수출액 83억2000달러로 연간 기준 최대 실적을 냈다.

중소기업 수출액 상위 10대 국가 순위는 중국, 미국, 베트남, 일본 순으로 집계됐다. 권역별로는 중동(64억5000만 달러, +14.1%), CIS(88억6000만 달러, +37.3%)에서도 K-뷰티, 푸드 등 소비재가 한류 콘텐츠 확산과 글로벌 소비 추이 변화로 중소기업 수출이 큰 폭으로 성장한 것으로 나타났다. 특히 2022년 이후 3년 연속 수출액 감소 추이를 보이던 중국의 경우 K-패션, 뷰티의 영향으로 수출액이 5.5% 늘었다.

중소벤처기업부 이순배 글로벌성장정책관은 “어려운 대외환경에도 불구하고 수출이 역대 최대 실적을 기록했지만, 관세 등 통상리스크 장기화에 대한 중소기업계의 우려가 큰 것도 사실”이라며 “대외 불확실성에 선제적으로 대응하여 중소기업 수출의 회복세가 지속될 수 있도록 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

