한국건설기술인협회, ‘건설기술인 공제회’ 설립 본격 추진

국내 건설기술인이 100만 명을 넘어섰으나 이들을 위한 체계적인 공제 및 복지 제도는 미비한 실정이다. 건설근로자공제회와 건설사업자 중심의 공제조합은 운영되고 있는 반면, 산업의 핵심 주체인 건설기술인은 사고나 질병, 소득 단절 등 생애주기별 위험을 개인이 온전히 감내해야 하는 구조가 지속되고 있다.
이로 인해 청년 건설기술인의 유입이 감소하고 탈 건설 현상이 심화되면서, 숙련된 기술자의 경험과 노하우가 차세대로 전수되지 못하고 단절된다는 우려가 제기된다.
이에 한국건설기술인협회(이하 협회)는 건설기술인이 안정적으로 경력을 유지할 수 있도록 돕는 금융 및 복지 결합형 안전망인 건설기술인 공제회 설립을 본격적으로 추진한다고 밝혔다.
공제회는 개인이 부담해온 각종 위험을 공동으로 분산하고 사고나 소득 단절의 불안 속에서도 직업을 지속할 수 있는 여건을 조성하는 데 목적을 둔다. 이를 통해 청년 인재의 유입을 확대하고 기존 기술인의 안정적 정착을 유도하여 산업 전반의 경쟁력을 제고하겠다는 계획이다.
협회는 재해보험 기반의 현장 사고 및 직무 위험 보장, 청년 대상 복지 서비스, 노후 준비를 위한 적립형 공제 서비스 등을 단계적으로 도입할 예정이다. 이러한 운영 모델은 과학기술인공제회나 사회복지공제회 등 타 직역에서 이미 효과가 검증된 사례를 참고하고 있다.
협회는 토스나 무신사와 같은 혁신 기업이 등장할 수 있었던 배경에 청년들의 도전을 뒷받침하는 제도적 안전망이 있었다는 점에 주목한다. 공제회를 통해 건설 분야에서도 기술 기반 스타트업과 신사업에 도전하는 청년 기술인이 생계 불안 없이 창업에 나설 수 있는 환경을 구축할 방침이다.
한국건설기술인협회 박종면 회장은 “건설기술인 공제회는 복지제도를 하나 더 만드는 문제가 아니라, 기술인이 건설산업에 남아 경험과 경력을 이어갈 수 있는 환경을 만드는 일이며, 나아가 안전사고 및 산업재해 감소를 통해 건설공사 품질 제고 및 국민의 삶의 질 향상에 기여하는 것”이라며 “사람에 투자해야 토스와 무신사 같은 혁신도 가능해진다”고 강조했다.
현재 협회는 공제회 설립을 위한 동참 서명운동을 협회 홈페이지를 통해 전개하고 있다. 이번 서명운동 결과는 공제회 설립의 필요성에 대한 사회적 공감대를 확인하고 국회 및 관계 부처와의 제도 개선 논의 시 실질적인 추진 동력을 확보하기 위한 기초 자료로 활용될 예정이다.
