현대모비스 “차량용 5G 통신 기술, 상반기 개발”

현대모비스가 ‘바퀴 달린 컴퓨터’라 불리는 소프트웨어정의차량(SDV) 부품 시장의 주도권 확보를 위해 5세대(5G) 기반 차량용 통신 솔루션 개발에 나선다. 자율주행도 원격 제어가 가능한 수준으로 올 상반기까지 개발을 완료한다는 계획이다.
21일 현대모비스는 5G 무선 통신이 가능한 차량용 내장형 통신 모듈인 텔레매틱스 제어기 제품의 개발을 올 상반기까지 완료한다고 밝혔다. 텔레매틱스는 차량에 정보기술(IT)을 접목해 운전 경로 안내, 사고·도난 감지, 원격 제어 등을 제공하는 기술이다. 현재 전 세계 대부분의 텔레매틱스 제어기는 아직 4G 기반으로 작동하고 있다. 다만 최근 이동통신 세대 자체는 4G에서 5G로 넘어가는 추세인 만큼, 이에 빠르게 발맞춰야 한다는 게 현대모비스 판단이다.
완성차가 단순한 이동수단을 넘어 ‘달리는 스마트폰’ 격으로 진화하면서 텔레매틱스 시장도 성장세다. 실제로 시장 조사 업체 스트래티지 애널리틱스에 따르면 글로벌 텔레매틱스 제어기 시장은 올해 6400만 대에서 2030년엔 7700만 대 규모까지 성장할 것으로 전망된다. 정수경 현대모비스 전장BU장(부사장)은 “차세대 커넥티드 카 서비스 시장 주도권을 확보해 나가겠다”고 밝혔다.
5G 기반 솔루션이 개발될 시 가장 큰 변화는 자율주행 원격제어가 가능해지는 것이다. 기존 4G 기반에서는 무선 소프트웨어 업데이트, 카투홈 서비스(차량과 스마트홈 연결), 인포테인먼트 콘텐츠 스트리밍 등의 서비스만 가능했다. 5G 기반에서는 지도도 더 정밀해지고 스트리밍 또한 초고화질로 작동이 가능해질 것으로 전망된다.
