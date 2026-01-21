농협, 외부 전문가 주도 ‘농협개혁위원회’ 출범… “개혁 컨트롤타워 가동”

농협은 20일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 제1차 회의를 열고 학계·농업인단체·소비자단체·법조계 등 외부 전문가가 참여하는 농협개혁위원회를 공식 출범했다고 밝혔다.
농협개혁위원회는 외부 위원 11명과 내부 위원 3명 등 총 14명으로 구성됐으며 이날 회의에서 이광범 위원(법무법인 LBK평산 이사회의장)이 위원장으로 호선됐다.
위원회는 농협의 구조적 개혁과 체질 개선을 위한 공식 논의기구로서 내부 시각은 물론 외부 전문가 의견과 정부·국회 논의사항까지 폭넓게 반영하는 종합적 개혁 플랫폼 역할을 수행하게 된다. 농협은 이를 통해 자체 개혁에 속도를 낸다는 방침이다.
위원회는 매월 정례적으로 운영되고 제2차 회의는 다음 달 24일 개최될 예정이다. 주요 논의 과제로는 ▲중앙회 및 계열사 지배구조 개선 ▲조합의 민주적 운영 강화 ▲경영 투명성 제고 ▲조직 및 사업 경쟁력 강화 등이 포함된다고 한다.
아울러 농림축산식품부 중간감사 결과와 농협법 개정안, 범농협 차원의 주요 혁신과제 등을 종합적으로 검토해 실무부서 실행으로 연계되는 구체적인 개혁과제를 도출할 계획이다.
농협 관계자는 “외부의 시각에서 농협을 근본적으로 점검하고 실행 중심의 개혁안을 마련하는 것이 목표”라면서 “이번 개혁을 통해 농업·농촌을 위한 본연의 역할을 충실히 수행하고 국민에게 신뢰받는 농협으로 거듭나겠다”고 말했다.
