와인 60%-건강식품 55% 할인… 설 선물 사전예약으로 알뜰쇼핑

[DA 스페셜] 신세계백화점
29일까지 사전 예약판매 나서
10만~30만 원대 인기상품 집중
신세계백화점이 오는 29일까지 2026년 설 선물세트 사전 예약판매에 나선다.
올해 설은 예년보다 늦은 2월 중순(2월 17일)에 찾아온다. 신세계백화점은 늦은 명절에 사전 예약판매를 강화하며 선수요 확보에 나설 계획이다.
또한 최근 고물가가 이어지고 있는 만큼 합리적 가격과 품질을 둘 다 잡을 수 있는 상품으로 준비했다. 특히 명절마다 인기를 끌고 있는 10만∼30만 원대 상품에 집중했다.
사전 예약판매 품목은 농산 72품목, 축산 35품목, 수산 31품목, 건강·차 35품목, 와인 149품목, 디저트 7품목 등 총 490여 품목을 준비했으며 정상가 대비 최대 60% 할인된다.
사전 예약판매의 주요 품목 할인율로는 명절 최고 인기 상품으로 꼽히는 한우가 5∼10%, 굴비 20∼24%, 청과 10%, 와인 60%, 건강식품 55%, 디저트 10%이다.
청과는 바이어가 새로운 지정 산지를 찾아 기획한 프로젝트인 고품질 ‘신세계 셀렉트팜 선물세트’를 선보인다. 올해는 태국의 망고를 직접 공수해 새로움을 더했다. 대표 상품으로는 인기 있는 과일들을 엄선한 신세계 사과배 혼합 만복(20만7000원), 태국 망고를 포함한 신세계 태국망고(6만7500원) 등이 있다(이하 가격은 사전 예약 할인 적용가).
축산의 경우 바이어가 직접 지정 중매인과 경매에 나서 유통 단계를 축소한 ‘신세계 암소 한우’ 상품을 확대했다. 특수 부위를 활용한 구이용 상품의 인기가 꾸준히 늘고 있어 신세계 암소 한우는 지난 설날 대비 30% 물량을 늘렸다. 대표 상품으로는 명품 한우 다복(61만7500원), 신세계 한우 암소 다복(24만1800원), 신세계 암소 한우 더 프라임 미식 만복(38만 원) 등이 있다.
특히 이번 설에는 와인 품목을 대폭 늘려 강화했다. 도메인 쉐즈 꼬르나스2019(15만5000원), KS 비냐 코보스 GIFT(24만 원) 등 다양한 와인 상품을 선보인다.
또 신세계 은갈치 (22만 원), 영광 참굴비 간편세트 수복(19만 원) 등 수산물 선물세트와 신궁한과 연화 2단(6만3000원), 교동한과 덩더쿵(7만2000원) 등 디저트 선물세트도 10∼24% 할인 혜택과 함께 준비해 다양한 선택의 폭을 제공한다.
신세계백화점 설 선물 사전 예약판매는 SSG닷컴과 비욘드신세계에서도 동일하게 만나볼 수 있다. 구매 금액에 따라 최대 40만 원 SSG머니 적립 혜택을 제공한다.
신세계백화점 식품생활담당 최원준 상무는 “설을 맞아 청과, 축산, 수산, 와인 등 다양한 선물세트를 좋은 품질과 합리적 가격에 준비했고 특히 신세계백화점만의 상품을 마련하는 데 최선을 다했다”며 “소중한 분에게 특별한 마음을 전하는 값진 선물로 제격일 것”이라고 말했다.
