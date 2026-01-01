주름집중케어 등 차별화된 의류 케어

[2026 대한민국 대표 브랜드 대상]
삼성전자㈜의 비스포크 AI 에어드레서가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 의류관리기 부문에서 수상했다. 7년 연속이다.
의류관리기 부문 / 삼성전자㈜ / 비스포크 AI 에어드레서 ★★★
삼성전자는 올해 ‘2026년형 비스포크 AI 에어드레서’를 새롭게 선보이며 의류 청정 성능과 사용 편의성을 한층 강화한다. 이번 신제품은 CES 2026에 앞서 열린 ‘더 퍼스트 룩’ 행사에서 처음으로 공개됐다.
비스포크 AI 에어드레서 신제품은 옷의 주름을 마치 스팀다리미처럼 말끔하게 펴주는 ‘주름집중케어’ 기능을 탑재한 것이 특징이다. 주름집중케어 기능은 강력한 바람과 고온 스팀으로 구겨진 옷을 짧은 시간 안에 정돈해준다. 외출 전이나 바쁜 아침에도 주름진 옷을 간편하고 빠르게 새 옷처럼 관리해 바로 입고 나갈 수 있다.
또한 매끄러운 일체감을 살린 ‘일체형 미러 도어’ 디자인을 적용해 드레스룸, 거실, 현관 등 집 안 여러 공간에서도 자연스럽게 어우러진다. 제품을 조작하는 디스플레이의 위치를 높여 성인 사용자가 허리를 굽히지 않아도 편하게 화면을 조작할 수 있으며 디스플레이 크기도 2.8형으로 더욱 넓어져 사용 편의성을 한층 개선했다.
특히 일체형 세탁건조기 ‘비스포크 AI 콤보’와 연동이 가능해 세탁부터 의류 관리까지 이어지는 차별화된 의류 케어 경험을 제공한다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
