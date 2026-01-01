맞춤형 가입 통해 편의성 높여

[2026 대한민국 대표 브랜드 대상]
간편보험 부문 / AXA손해보험㈜ / (무)AXA간편종합보험(갱신형) ★★★★
AXA손해보험㈜(이하 악사손보)의 (무)AXA간편종합보험(갱신형)이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 간편보험 부문에서 수상했다. 4년 연속이다.
그동안 악사손보는 다이렉트 시장을 개척하며 자동차보험 시장을 선도해온 경험을 건강보험 부문에도 접목해 고객 편의성을 제고하는 데 앞장섰다. 특히 마일리지 운전자보험·상해보험부터 간편보험 부문까지 주요 상품군에 걸쳐 글로벌 종합손해보험사로서의 입지를 공고히 해왔다.
그동안 간편보험은 기존 보험 가입 과정에서 복잡한 건강 고지, 진단서 제출, 과거 병력 확인 등이 큰 장벽으로 여겨져 왔다. 하지만 악사손보는 이를 최소화해 고령자, 유병력자도 보장을 확보할 수 있는 해결책으로 내놓았다. 이에 발맞춰 악사손보는 전문 상담원과의 전화 상담을 통해 온라인 이용이 익숙하지 않거나 복잡한 절차와 대면 상담에 부담을 느끼는 고객들을 위해 단순·직관적인 맞춤형 가입 환경을 제공하고 있다.
특히 별도의 서류 준비 없이 실시간 안내를 통해 즉시 가입이 가능한 편의성이 고령층과 유병력 고객들에게 장점으로 꼽힌다. 여기에 상품 구조와 보장 범위를 지속적으로 확대하며 급격한 고령화 속에서 보험 사각지대를 해소하고 간편보험 시장의 성장을 견인해 오고 있다.
