도톰한 바라클라바-아이젠 신고, 따뜻하고 안전하게 겨울 산행을

새해를 맞아 신년맞이 산행을 계획하는 소비자들이 늘고 있는 가운데 혹한의 추위와 결빙 구간 등 겨울 산 특유의 환경에 대비해 철저한 준비가 요구된다. 겨울 산행은 체온 유지와 미끄럼 방지가 핵심으로 방한 장비 착용이 안전한 산행을 위한 필수 요소다.
이에 아웃도어 브랜드 K2는 체온 손실을 줄이고 안정적인 보행을 돕는 방한 액세서리와 동계 전용 아이템을 통해 더욱 안전하고 쾌적한 겨울 산행을 제안한다.
K2 ‘고어텍스 윈드스토퍼 글러브’는 방풍·보온 성능이 우수한 고어텍스 윈드스토퍼 소재를 적용해 찬바람을 효과적으로 차단한다. 여기에 킵히트(KEEP-HEAT) 발열 안감을 더해 보온력을 강화했으며 스마트폰 터치가 가능한 전도성 원단과 논슬립 처리로 겨울 산행 시 안전성과 편의성을 동시에 높였다. 가격은 10만8000원이다.
머리와 귀는 체온 손실이 빠르게 발생하는 부위로 겨울 산행 시 보온 관리가 특히 중요하다. ‘ALP 콘케이브 고소모’는 방풍 본딩 원단과 퍼 안감을 적용해 찬바람을 효과적으로 차단하며 귀마개가 달려 얼굴까지 감싸 체온 유지를 돕는다. 챙 부분에 와이어를 적용해 형태 조절이 가능하다. 가격은 9만9000원이다.
‘경량 심리스 바라클라바’는 무봉제 방식으로 제작돼 장시간 착용에도 편안하며 얼굴과 목을 함께 감싸 보온 효과를 높였다. 안면부 타공 디테일로 통기성을 강화했으며 단독 또는 레이어링 착용이 가능하다. 가격은 3만5000원이다.
겨울 산행에서 가장 주의해야 할 요소는 눈과 얼음으로 미끄러워진 등산로다. ‘BOOST 라이트 PRO 아이젠’은 스테인리스 소재를 적용해 내구성과 접지력이 뛰어나며 경량 탄력 밴드로 신고 벗기가 간편하고 안정적인 착용감을 제공한다. 가격은 5만 원이다.
하체 보온을 위한 ‘FLYHIKE 베이직 구스다운 팬츠’는 기모 트리코트 안감과 구스다운 충전재를 적용해 가볍고 따뜻하다. 포켓 내부에는 발열 프린트를 적용해 보온성을 강화했다. 남성용은 블랙 카키, 블랙 컬러로, 여성용은 펄, 블랙 컬러가 있으며 가격은 28만9000원이다.
K2 신발용품기획팀 신동준 이사는 “겨울 산행은 방한 장비 준비가 무엇보다 중요하다”며 “K2는 겨울 환경에 최적화된 기능성 아이템을 통해 안전하고 쾌적한 산행을 지원할 것”이라고 말했다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
