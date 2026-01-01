피부-혈당-체중까지 폭넓게 관리

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
CJ웰케어㈜의 이너비가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 이너뷰티 부문에서 수상했다.
이너뷰티 부문 / CJ웰케어㈜ / 이너비
이너비(InnerB)는 2009년 국내 최초로 이너뷰티 시장을 개척하며 ‘나다운 것이 가장 아름다운 것’이라는 브랜드 철학을 바탕으로 이너뷰티 카테고리의 지속 성장을 이끌어왔다. 2021년 대한민국 식품대상 건강기능식품 대상, 2022년 푸드앤푸드테크대상 건강기능식품(저분자 콜라겐) 부문 대상 등을 수상하며 지난 17년간 꾸준히 제품력과 시장성을 인정받아 왔다. 이너비의 경쟁력은 CJ웰케어의 R&D 역량을 기반으로 한 차별화된 원료와 기술력에 있다. CJ웰케어 단독 개발 원료인 ‘CJ NMF(수분함유인자)’를 적용한 제품을 선보이며 수분 중심 이너뷰티 솔루션을 제시해왔다. 또한 한국인 여성 인체적용시험 결과를 확보한 ‘콜렉티브콜라겐’ 제품으로 과학적 근거를 갖춘 제품 포트폴리오를 구축했다. 이러한 기술력을 바탕으로 이너비는 한국건강기능식품협회 2025년 조사에서 건강기능식품 추천 의향 1위(88%)를 기록했다. 최근에는 피부 중심의 기존 라인업을 넘어 혈당 관리, 체중 관리, 여성 건강 등 라이프스타일 전반으로 제품군을 확장하고 있다. 혈당 관리 트렌드에 맞춰 선보인 ‘슬리밍샷’과 ‘슬리밍 스타터’를 비롯해 국내 최초로 이노시톨 젤리 제형을 적용한 제품을 출시하며 여성 건강을 위한 ‘W-care’ 라인업을 강화했다. 이를 통해 이너뷰티 영역을 기능·제형·소비자 니즈 측면에서 지속적으로 확장하고 있다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
