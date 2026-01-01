기술-제품력으로 윤활유 시장 선도

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
엔진오일 부문 / 에쓰-오일토탈에너지스윤활유㈜ / 에쓰-오일 세븐 ★★★
에쓰-오일토탈에너지스윤활유㈜의 에쓰-오일 세븐(S-OIL 7)이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 엔진오일 부문에서 수상했다. 3년 연속이다.
에쓰-오일토탈에너지스윤활유는 단일 공정 기준 세계 2위의 윤활기유 생산 업체인 에쓰-오일과 글로벌 종합 에너지 기업 토탈에너지스의 합작 법인으로 ‘에쓰-오일 세븐’과 ‘토탈에너지스 쿼츠’ 브랜드를 중심으로 고품질 윤활유를 공급하며 국내시장을 선도하고 있다. 에쓰-오일 세븐은 최고급 원료와 안정적인 품질을 바탕으로 소비자들로부터 꾸준한 신뢰를 얻어왔으며 직관적인 제품 체계로 소비자 친화적으로 다가간다. 승용차용 엔진오일은 골드 라인(가솔린 및 디젤 겸용)과 레드 라인(가솔린 및 LPG용)으로, 디젤 상용차용은 블루 라인(미국 API 규격 승인)과 블랙 라인(유럽 ACEA 규격 승인)으로 구분된다. 제품 등급은 최고급(#9), 고급(#7), 일반(#5)으로 분류돼 소비자들이 쉽게 선택할 수 있다. 이와 함께 기술 리더십도 보이고 있다. 지난해 3월에는 국내 최초로 최신 가솔린 엔진오일 국제 규격(API SQ, ILSACGF-7)을 충족하는 신제품을 출시하며 앞선 기술력을 입증했다. ‘S-OIL 7 #9 SQ’ ‘S-OIL 7 RED #7 ECO SQ’ 등 신제품군은 기존 대비 타이밍 체인 마모 방지 성능이 크게 향상됐으며 저속 조기 점화(LSPI) 방지, 피스톤 청정성 개선 등을 통해 연비 향상과 엔진 보호 성능을 크게 강화한 것이 특징이다.
