LXP로 성과 중심 교육 전환 이끌어

㈜유비온의 코스모스(COURSEMOS)가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 이러닝 솔루션 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.
그동안 학습관리시스템(LMS)은 온라인 환경에서 교육 콘텐츠를 제공하고 수강을 관리하는 도구로 활용돼 왔다. 하지만 최근 대학을 중심으로 학습 플랫폼에 대한 기대는 점차 달라지고 있다. 학습자가 무엇을 얼마나 이수했는가보다 학습 과정에서 어떤 변화와 성과가 실제로 발생했는지 확인하고 이를 교육에 반영하려는 요구가 커지고 있기 때문이다.
이러한 흐름 속에서 LXP(Learning Experience Platform, 학습경험플랫폼)가 주목받고 있다.
유비온은 이러한 교육 현장 요구에 발맞춰 LXP ‘코스모스’를 고도화했다. 자체 R&D를 통해 AI 에이전트를 LXP의 핵심 요소로 개발하며 학습 데이터를 수업 운영과 학습 개입에 활용하는 구조를 구축해 왔다.
코스모스의 AI 에이전트는 학습 데이터를 단순히 보여주는 데 그치지 않고 학습 상황을 해석해 교수자와 학습자에게 다음 행동을 제안하는 방식으로 플랫폼 내에서 작동한다. 최근 출시된 ‘코스모스 LXP 4.5’는 이러한 접근을 플랫폼 전반에 반영한 전환점으로 평가된다.
기존 AI 기능을 LXP의 목적에 맞게 정비하고 AI 에이전트가 학습 분석과 수업 운영 지원의 중심에서 작동하도록 구조를 개편했다.
