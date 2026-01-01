네이버, C레벨 3명 내정… 데이터-책임경영-인사부문

네이버가 20일 팀네이버 역량을 통합하고 시너지를 높이기 위한 C레벨 3명을 내정했다고 밝혔다.
최고 데이터·콘텐츠책임자(CDO)로는 김광현 검색 플랫폼 부문장이 내정됐다. 김 CDO는 주요 서비스 전반에 인공지능(AI) 에이전트 적용을 가속화하고, 검색 및 데이터 기술 플랫폼의 통합과 고도화를 추진할 예정이다.
유봉석 정책·RM 부문장은 신임 최고책임경영책임자(CRO)로 선임될 예정이다. 급변하는 대외 환경에서 회사 전반의 정책과 리스크 관리 체계를 총괄하는 역할을 담당하게 된다. 최고인사책임자(CHRO)에는 황순배 HR 부문장이 내정됐다. 기술 환경과 일하는 방식이 급변하는 상황에서 회사 전반의 인사 전략 및 조직 운영 체계를 총괄할 예정이다.
네이버의 기존 C레벨 리더는 최수연 최고경영자(CEO), 김범준 최고운영책임자(COO), 김희철 최고재무책임자(CFO) 등 3명이었다. 이번 인사를 통해 C레벨 리더가 6명으로 늘어났다. 새로운 C레벨 리더는 2월 1일자로 선임될 예정이다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0