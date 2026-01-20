대우건설, 광양 푸르지오 센터파크 단지내 상가 24일 분양

대우건설은 전라남도 광양시 광양읍 용강리에 위치한 ‘광양 푸르지오 센터파크’ 단지 내 상가를 이달 24일부터 분양할 예정이라고 20일 밝혔다.
광양 푸르지오 센터파크는 지하 3층~지상 29층, 10개 동, 총 992세대 규모의 아파트 단지로 지난해 12월 준공돼 현재 입주가 진행 중이다. 단지 내 상가는 2개 동 지상 1층에 총 10개 점포로 조성된다.
대우건설에 따르면 해당 상가는 992세대의 고정 수요를 확보하고 있으나 공급 물량은 10개 실에 불과하다. 각 점포는 전용면적 42.6㎡로 구성됐고 전면 폭은 약 5m로 설계됐다.
분양은 일반 공개 경쟁입찰 방식으로 진행된다. 입찰은 오는 24일 오전 10시부터 오후 1시까지 광양 푸르지오 센터파크 견본주택에서 진행된다. 입찰 보증금은 점포당 1000만 원이며 지정 계좌에 입금한 뒤 입찰 신청서를 제출하면 된다. 낙찰자는 당일 발표되고 이후 계약이 진행될 예정이다. 최저 입찰 가격은 점포당 1억9320만 원으로 책정됐다.
대우건설 관계자는 “단지 내 상가는 세대 수 대비 공급 비율이 낮고 소형 위주로 구성됐다”면서 “단지 내 수요와 함께 인근 약 4000세대 이상의 배후 수요도 기대할 수 있다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
