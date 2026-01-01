앤스로픽, 250억 달러 투자금 유치 나선다

AI 챗봇 ‘클로드’ 개발한 스타트업
인공지능(AI) 챗봇 ‘클로드’를 개발한 스타트업 앤스로픽이 250억 달러(약 36조8000억 원)의 투자금 유치에 나선 것으로 나타났다.
엔비디아-MS서 150억 달러 확보
18일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT) 등 외신은 복수의 소식통을 인용해 앤스로픽이 실리콘밸리 최고 벤처 투자사 세쿼이아 캐피털의 투자 합류 등을 기반으로 250억 달러 규모의 투자금 조달을 목표를 세웠다고 보도했다. 세쿼이아 캐피털은 지난해 오픈AI와 일론 머스크의 xAI 등에도 투자하는 등 AI 업계의 ‘큰손’으로 통한다.
앤스로픽은 앞서 엔비디아와 마이크로소프트(MS)가 각각 100억 달러, 50억 달러의 투자를 약정해 이미 150억 달러를 확보해 둔 상태다. 또 싱가포르 국부펀드 GIC와 헤지펀드 코튜가 각각 15억 달러를 출자하기로 했고, 여기에 세쿼이아 캐피털과 다른 벤처 투자자들의 투자액을 모두 합치면 100억 달러 이상이 될 전망이다.
현재까지 단일 차수를 통해 가장 많은 투자액을 유치한 AI 기업은 지난해 400억 달러를 조달한 오픈AI, 올초 200억 달러를 조달한 xAI다. 만약 앤스로픽이 250억 달러 유치에 성공하면 xAI의 사례를 넘어선다. 다만 세쿼이아 캐피털이나 GIC, 코튜, 앤스로픽은 아직까지 구체적인 입장을 밝히지 않았다.
앤스로픽은 오픈AI나 구글이 개인 유료 구독자를 늘리는 데 집중하는 것과 달리 기업과 소프트웨어 개발자를 상대로 한 AI 모델 판매에 더 집중하는 전략을 취해 지난해 매출 100억 달러를 달성한 것으로 알려졌다.
박종민 기자 blick@donga.com
