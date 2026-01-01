[프리미엄뷰]신세계인터내셔날 손잡은 UGG 한국서 고속 성장

한때 겨울 브랜드로 인식되던 UGG는 이제 Z세대를 중심으로 신드롬을 일으키며 사계절 라이프스타일 브랜드로 새로운 성장 곡선을 그리고 있다. 이러한 성공의 배경에는 UGG와 신세계인터내셔날의 돈독한 파트너십이 있다.
신세계인터내셔날은 한국을 대표하는 패션 중심지에 잇달아 팝업스토어를 선보이고, 최정상 K팝 아티스트와 함께한 브랜드 캠페인을 선보이는 등 UGG에 대한 투자를 아끼지 않았다.》
UGG와 신세계의 14년 파트너십, 새로운 가능성 열어
UGG의 한국 사업은 2012년 신세계인터내셔날과 독점 유통계약을 체결한 후 급성장했다. 이전까지는 매출의 90% 이상이 겨울 시즌에 집중될 만큼 계절 의존도가 높았고, 제품 구성 역시 양털 부츠에 한정돼 있었다.
신세계인터내셔날은 UGG의 진정한 매력을 한국 고객들에게 소개하기 위해 슬리퍼, 레인부츠, 샌들, 의류 등 계절별 라인업을 확대하며 라이프스타일 전반으로 제품군을 넓혔다. 이러한 전략은 적중했다. UGG 여름 샌들은 매 시즌 완판을 기록하고 있으며, 일부 인기 제품은 중고 거래 플랫폼에서 정가를 웃도는 가격에 거래될 정도로 높은 화제성을 보이고 있다. 양털 부츠와 슬리퍼 역시 가을 초입부터 인기 사이즈가 빠르게 소진되며 ‘겨울이 오기 전 반드시 준비해야 할 아이템’으로 자리 잡았다.
남성 고객 공략도 주효했다. 남성 라인을 대폭 강화하고 타깃 마케팅을 본격화한 결과 스트리트와 캐주얼 스타일에 자연스럽게 어우러지는 디자인이 20, 30대 남성 소비자들 사이에서도 큰 호응을 얻었다. 지난해 UGG 남성 제품 매출은 전년 대비 35% 증가하며 새로운 시장 가능성을 열었다.
과감한 투자로 브랜드 영향력과 성장성 높여
신세계인터내셔날은 UGG를 최고의 브랜드로 만들기 위해 마케팅에 과감하게 투자했다. 글로벌 시장을 주도하는 한국의 소비 트렌드를 접목한 로컬 마케팅으로 브랜드 성장을 이끌었다.
투모로우바이투게더 연준, 뉴진스 하니, 아이들 소연 등 최정상 K팝 아티스트와 함께한 브랜드 캠페인을 통해 인지도와 영향력을 강화했으며, 한국을 대표하는 패션 명소에 선보인 팝업스토어는 젊은 세대의 큰 호응을 이끌어 냈다.
특히 2025년 초에 오픈한 도산 플래그십 스토어는 한국만의 특별한 체험형 콘텐츠를 선보이며 외국인 고객들의 발길이 끊이지 않고 있다. 같은 해 10월에는 한국 최고의 백화점 신세계 강남점에서 럭셔리 브랜드를 위해 운영하는 ‘더 스테이지’에 UGG 팝업스토어를 선보이며 글로벌 톱 브랜드의 존재감을 분명히 했다.
앞서 2022년과 2023년에는 한국 Z세대의 패션 성지 성수동에 브랜드 팝업 ‘UGG FEEL HOUSE’를 오픈해 큰 인기를 끌었다. 2023년 성수동 팝업에는 나흘 만에 1만 명 이상의 방문객이 몰렸으며, 오픈 1시간 전부터 100명이 넘는 인파가 대기하는 ‘오픈런’ 풍경이 연출됐다.
이 같은 노력으로 UGG의 한국 매출은 매년 두 자릿수 성장률을 기록하며 가파른 상승세를 이어가고 있다. 한국 시장에서 매출과 브랜드 영향력 모두 놀라운 성과를 거두자 미국 본사 데커스 아웃도어는 2024년과 2025년 연속으로 신세계인터내셔날을 ‘GLOBAL DISTRIBUTION PARTNER OF THE YEAR’로 선정했다.
윤리경영 통해 UGG와 지속 가능 성장 모색
신세계인터내셔날은 신세계그룹의 핵심 가치인 윤리경영을 바탕으로 한국에서 UGG의 지속 가능 성장을 도모하고 있다.
이를 위해 신세계인터내셔날은 국제기준(ISO26000)에 맞는 사회적 책임 경영을 실천하고 있으며, 한국 대표 ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가 기관으로부터 3년 연속 A를 획득할 정도로 강도 높게 ESG 경영을 추진해 나가고 있다. 또한 협력회사와의 ‘동반 성장’을 목표로 다양한 활동을 지속한 결과 2024년에는 ‘대·중소기업 동반성장 유공 포상’ 시상식에서 중소벤처기업부 장관 표창을 수상하기도 했다.
이러한 윤리경영 기조는 고객의 신망을 강화하는 동시에 브랜드 가치를 끌어올리는 핵심 동력으로 작용하고 있다. 앞으로 신세계인터내셔날은 고객과 더욱 단단한 신뢰 관계를 구축하며 한국에서 UGG의 장기적 성장을 이어갈 계획이다.
