신동빈 롯데회장, 대한체육회 감사패 수여… “동계올림픽 성공위해 지원지속”

14년간 300억 이상 지원하며 동계종목 육성
스키∙스노보드팀 창단 후 국제대회 입상 성과 확대
2026 동계올림픽 대비 현지 지원체계 마련 예정
선수 훈련 환경 개선·유망주 발굴 지속 추진
롯데그룹은 16일 신동빈 회장이 대한민국 동계스포츠 발전에 기여한 공로로 대한체육회로부터 감사패를 받았다고 밝혔다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 열린 전달식에는 유승민 대한체육회장이 참석해 신 회장에게 감사패를 전달했다.
체육회는 신 회장이 다가오는 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽을 앞두고 국가대표 선수단이 경기력 향상에 집중할 수 있도록 지원해온 점을 높이 평가했다. 롯데는 2014년부터 대한스키·스노보드협회 회장사로 활동하며 스키와 스노보드 종목에 총 300억 원 이상을 후원했다. 장비 지원과 훈련 여건 개선은 물론, 국제 대회 참가비와 포상금 지원, 선수 육성 시스템 강화 등 실질적인 지원을 이어왔다. 이를 통해 국내 설상 종목의 국제 경쟁력이 꾸준히 높아졌다.
2022년 롯데는 자체 스키앤스노보드팀을 창단해 유망 선수들을 직접 육성하기 시작했다. 선수별 성장 단계에 맞춘 맞춤형 지원과 안정된 훈련 환경을 제공해 선수들이 경기력 향상에 집중할 수 있는 체계를 갖췄다.
지원은 성과로 이어지고 있다. 이상호 선수는 2018년 평창 동계올림픽 스노보드 종목에서 은메달을, 최가온 선수는 2023년 국제스키연맹(FIS) 월드컵 하프파이프에서 금메달을 차지했다. 이어 정대윤 선수는 2025-2026 FIS 모굴 월드컵에서 은메달을, 이승훈 선수는 2025년 동계아시안게임 프리스타일 스키 하프파이프에서 국내 최초로 금메달을 거머쥐었다.
롯데와 대한스키·스노보드협회는 다음 달 열리는 2026 동계올림픽에서도 선수단 지원을 이어갈 예정이다. 해외 전지훈련과 월드컵 대회 출전 지원은 물론, 올림픽 현지(이탈리아)에는 종목별 코칭 스태프를 파견해 ‘집중훈련 지원센터’를 운영한다. 또한 체력 관리 장비, 전문가 지원, 훈련 물자 수급 등 전반적인 경기 준비에 필요한 인프라를 마련할 계획이다.
신동빈 회장은 “롯데는 국내 설상 종목의 기반을 넓히고 유망주들이 성장할 수 있도록 꾸준히 지원해왔다. 우리 선수들이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서도 좋은 성적을 내길 기대한다”고 말했다.
유승민 대한체육회장은 “롯데그룹은 오랜 기간 동계스포츠의 성장과 경쟁력 강화에 큰 역할을 해왔다. 선수들의 도전과 꿈을 함께 응원해준 신동빈 회장에게 감사드린다”고 전했다.
댓글 0