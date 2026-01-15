족보닷컴, e스포츠 구단 BNK ​피어엑스 2년 연속 공식 후원

중·고등 전과목 내신 대비 플랫폼 족보닷컴이 e스포츠 구단 BNK 피어엑스(FEARX)와의 공식 후원 계약을 2026년에도 이어간다. 지난해에 이어 2년 연속 공식 파트너십이다.
BNK 피어엑스는 리그 오브 레전드 종목을 중심으로 활동 중인 e스포츠 구단으로, 2025 LoL 아시아 인비테이셔널(ASI) 우승을 차지한 바 있다. 2025 LCK 어워드에서 신인상을 수상한 디아블(남대근)을 비롯해 켈린(김형규), 빅라(이대광) 등 선수들이 소속돼 있으며, 젊고 공격적인 플레이 스타일과 높은 성장 가능성을 갖춘 팀으로 평가받고 있다.
족보닷컴은 2025 시즌부터 BNK 피어엑스를 공식 후원하며 선수단 유니폼에 브랜드 로고를 노출해왔다. 같은 해 7월에는 지역 사회배려계층 청소년을 대상으로 교육 및 진로 지원 활동을 진행했으며, 족보닷컴 이용 학생들을 위한 다양한 참여형 이벤트도 운영했다.
2026 시즌에도 족보닷컴은 BNK 피어엑스 선수단을 공식 후원하며, 경기 유니폼에 브랜드 로고를 지속 노출한다. 이를 통해 젊은 세대와의 접점을 확대하고, 학습과 몰입, 성장이라는 브랜드 메시지를 e스포츠 현장과 자연스럽게 연결한다는 전략이다.
BNK 피어엑스는 2026 시즌 LCK Cup을 시작으로 본격적인 레이스에 돌입한다.
족보닷컴 관계자는 “BNK 피어엑스와의 후원은 단순한 로고 노출을 넘어, 도전과 성장을 응원하는 브랜드 철학을 공유하는 파트너십”이라며 “2025년의 좋은 흐름을 2026년에도 이어갈 수 있도록 다양한 방식의 지원을 이어갈 계획”이라고 말했다.
BNK 피어엑스 관계자 역시 “지난 시즌 족보닷컴과 함께하며 팀 분위기와 팬 반응 모두 긍정적인 변화를 체감했다”며 “2026 시즌에도 좋은 성적으로 보답하겠다”고 전했다.
한편, 교육지대㈜가 운영하는 족보닷컴은 1학기 대비 콘텐츠를 지속적으로 업데이트하고 있으며, 2022 개정 교육과정을 반영한 전 과목 학습 자료를 제공하는 것이 강점이다.
