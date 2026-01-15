식지 않는 ‘말차코어’ 열풍… 이마트24, 말차 테마 신상 13종 추가 출시

지난해 시작된 ‘말차코어(Matchacore)’ 열풍이 올해도 이어지고 있다. 말차는 단순한 식음료 트렌드를 넘어 젊은 세대의 취향과 라이프스타일을 대표하는 하나의 문화 현상으로 자리 잡았다.
15일 이마트24에 따르면 2025년 말차 관련 상품 누계 매출은 전년 대비 78% 증가하며 가파른 성장세를 기록했다. 이마트 24가 지난달 출시한 ‘서울대빵 말차맛’과 ‘초코쫀득모찌빵 말차맛’은 출시 직후 디저트 상품군 내 각각 매출 3위와 5위에 오르기도 했다.
이마트24는 이러한 트렌드에 발맞춰 초코말차크림롤, 딸기말차샌드위치, 말차파스타, 말차하이볼 등 디저트부터 주류까지 아우르는 차별화 상품 13종을 추가로 선보인다. 모든 패키지에는 ‘MATCHA’ 로고와 전용 색상을 적용했다.
상품 출시 기념 프로모션도 진행한다. 16일부터 31일까지 행사카드로 차별화 상품(말차라떼 제외)을 2개 이상 구매 시 50% 할인 혜택을 제공한다. 1월 한달 간 말차 상품 30여종을 대상으로 포인트 적립, 경품 할인 쿠폰도 증정한다.
또한 플래그십스토어인 ‘트렌드랩 성수점’에서는 말차 트렌드를 직접 체험할 수 있는 ‘말차코어 Green Run’ 이벤트를 운영한다. 16일부터 3일간 말차 차별화상품 15종(하이볼 제외)을 최저 100원에 구매할 수 있다. 19일부터 말일까지는 말차 단독 상품 16종을 결제 수단과 관계없이 반값에 구입할 수 있다. 아울러 16일부터 31일까지 말차 컬러 의상을 착용하고 방문한 고객에게 ‘성수310 말차라떼’를 선착순 무료 증정한다.
이마트24 관계자는 ”말차는 이제 하나의 유행을 넘어 취향과 문화를 상징하는 키워드로 자리잡았다”며 “2026년 첫 달부터 말차를 테마로 한 차별화상품과 체험형 프로모션을 대거 선보여 ‘1030을 가장 잘 아는 편의점’으로서의 입지를 강화하겠다”고 밝혔다.
