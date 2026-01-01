오송역 바로 앞 대단지… HUG 보증으로 최대 10년 동안 거주

힐스테이트 오송역퍼스트
현대엔지니어링이 시공한 ‘힐스테이트 오송역퍼스트’가 지난 9일 본보기집을 열고 임차인 모집을 시작했다. 주말 3일간 본보기집에는 8000여 명의 방문객이 몰려 오송의 랜드마크 대단지에 대한 큰 관심을 보여줬다.
KTX-SRT로 서울 접근성 뛰어나
단지 앞 오송초-병설유치원 위치
오송역현대지역주택조합이 민간임대 형식으로 공급하는 힐스테이트 오송역퍼스트는 지하 2층∼지상 25층, 24개 동, 총 2094가구의 대단지로 조성된다. 이번 공급분은 4베이 3룸 판상형 구조를 갖춘 전용면적 59㎡, 501가구가 대상이다.
공식 홈페이지에서 우선공급 형태로 전체 물량의 60%(301가구)를 공급하고 한국부동산원 청약홈을 통해 40%(200가구)를 일반공급한다. 동·호 추첨은 무작위 전산 시스템을 활용한 100% 추첨제다.
청약 일정은 12일 우선공급 접수, 13일 우선공급 당첨자 발표에 이어 16일 일반공급 접수, 21일 일반공급 당첨자 발표 순이다. 당첨자 계약은 25∼29일 5일간 진행된다.
청약 조건은 임차인 모집 공고일 기준 청주시에 거주하는 만 19세 이상이면 주택 소유 여부와 관계없이 누구나 신청할 수 있다.
신혼부부, 오송역현대지역주택조합 조합원, 청주시 거주자 등 공급 유형에 따라 청약 자격 및 유의 사항이 상이하며 자세한 사항은 청약 공고문을 통해 확인 가능하다.
힐스테이트 오송역퍼스트는 HUG(주택도시보증공사) 보증 가입이 의무화된 민간임대 아파트로 공급돼 보증금 미반환 우려가 없다.
최대 10년 동안 안정적으로 거주할 수 있고 임대료 상승률도 연 5% 이내로 제한돼 주거 비용 부담을 덜었다. 취득세, 재산세 등 세금 부담도 없다.
힐스테이트 오송역퍼스트의 가장 큰 강점은 교통 입지다. 단지 도보권에 위치한 KTX·SRT 오송역을 이용하면 서울 수서까지 40분대로 이동이 가능해 서울 및 수도권 접근성이 매우 뛰어나다. 청주 나들목과 서세종 나들목을 통해 경부고속도로와 중부고속도로 진입도 편리해 차량 이동이 수월하다.
편리한 생활 인프라도 갖췄다. 오송역 일대 중심상업지구가 들어서 있고 2800㎡ 규모 오송국민체육센터와 총 220병상의 지역 대표 종합병원인 ‘베스티안병원(오송)’이 위치해 있다.
단지 바로 앞에 오송초와 병설유치원이 위치해 있어 도보 통학이 가능하며 단지 내 어린이집도 조성 예정이다.
오송제3생명과학단지(예정), 오송철도클러스터산업단지(예정) 등 대규모 개발 호재가 집중된 오송역세권 지구에 위치해 미래 가치가 높고 인근 산업단지로의 출퇴근도 용이하다.
또한 전 가구 남향 위주 배치와 4베이 판상형 구조로 채광성과 통풍성이 우수하며 지상에 차가 없는 공원형 단지로 설계해 입주민의 안전과 쾌적함을 확보했다.
이 외에도 순환 산책로, 커뮤니티 광장, H아이숲(실내놀이공간), 피트니스센터, 실내골프장·스크린골프장, 다함께돌봄센터, 경로당 등 입주민 삶의 질을 높일 다양한 커뮤니티 시설이 들어설 예정이다.
본보기집은 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 일원에 위치해 있다. 입주는 2027년 2월 예정이다.
