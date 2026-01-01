5년만에 남양뉴타운서 선보이는 ‘분상제-초품아’ 단지

경기도 서남부 서해안 주거벨트를 이끄는 남양뉴타운에서 5년 만에 선보이는 분양가상한제 아파트가 분양 중이다.
우미건설이 경기도 화성시 남양읍 남양리 일원에 공급하는 ‘화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’는 지하 2층∼지상 24층, 6개 동, 전용면적 84㎡, 총 556가구 규모로 조성된다. 공공택지인 남양뉴타운 내 위치해 있는 만큼 분양가상한제가 적용돼 합리적인 분양가가 강점으로 꼽힌다.
화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이는 화성시청 이전, 서해선 복선전철 등 예정된 주요 인프라가 속속 들어서고 있는 남양뉴타운 내에서도 교육 여건이 우수하다. 단지 바로 앞 새동초, 새동중이 오는 3월 개교를 앞두고 있고 화성시립남양도서관, 남양뉴타운 학원가 등도 가깝다.
편리한 교통 여건도 강점으로 꼽힌다. 지난해 말 서화성∼홍성 구간이 개통된 서해선 화성시청역이 가까이 있고 서해선(2026년 12월 개통) 원시∼서화성 구간과 노선을 공유하는 신안산선 신설(2028년 12월 개통)도 예정돼 있어 향후 대곡, 김포공항, 시흥시청 및 여의도 등 서울 주요 업무지구 접근성이 개선될 전망이다. 또한 올 초 예비타당성조사를 통과한 ‘서해선 KTX 연결’ 사업이 마무리되면 홍성에서 서울 용산까지 45분이면 오가게 된다.
단지는 남향 위주 단지 배치는 물론 넉넉한 동 간 거리 확보를 통해 주거 쾌적성을 높였고 다양한 테마의 조경 설계도 적용할 방침이다. 지상에 차 없는 단지로 조성하고 가구당 주차 대수를 1.33대 확보해 편의성도 극대화했다.
‘린’ 브랜드 특유의 다채로운 커뮤니티도 가치를 더한다. 단지 내 커뮤니티에 피트니스클럽, 주민카페(카페 Lynn), 맘스라운지, 스크린골프장을 포함한 골프연습장, 탁구장 등이 들어설 예정이다. 여기에 남·여 구분 독서실, 작은도서관 등 자녀들을 위한 학습 공간도 마련된다.
댓글 0