5년만에 남양뉴타운서 선보이는 ‘분상제-초품아’ 단지

화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이

화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’는 분양가상한제가 적용돼 합리적인 분양가가 강점으로 꼽힌다. 우미건설 제공
경기도 서남부 서해안 주거벨트를 이끄는 남양뉴타운에서 5년 만에 선보이는 분양가상한제 아파트가 분양 중이다.

우미건설이 경기도 화성시 남양읍 남양리 일원에 공급하는 ‘화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’는 지하 2층∼지상 24층, 6개 동, 전용면적 84㎡, 총 556가구 규모로 조성된다. 공공택지인 남양뉴타운 내 위치해 있는 만큼 분양가상한제가 적용돼 합리적인 분양가가 강점으로 꼽힌다.

화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이는 화성시청 이전, 서해선 복선전철 등 예정된 주요 인프라가 속속 들어서고 있는 남양뉴타운 내에서도 교육 여건이 우수하다. 단지 바로 앞 새동초, 새동중이 오는 3월 개교를 앞두고 있고 화성시립남양도서관, 남양뉴타운 학원가 등도 가깝다.

편리한 교통 여건도 강점으로 꼽힌다. 지난해 말 서화성∼홍성 구간이 개통된 서해선 화성시청역이 가까이 있고 서해선(2026년 12월 개통) 원시∼서화성 구간과 노선을 공유하는 신안산선 신설(2028년 12월 개통)도 예정돼 있어 향후 대곡, 김포공항, 시흥시청 및 여의도 등 서울 주요 업무지구 접근성이 개선될 전망이다. 또한 올 초 예비타당성조사를 통과한 ‘서해선 KTX 연결’ 사업이 마무리되면 홍성에서 서울 용산까지 45분이면 오가게 된다.

단지는 남향 위주 단지 배치는 물론 넉넉한 동 간 거리 확보를 통해 주거 쾌적성을 높였고 다양한 테마의 조경 설계도 적용할 방침이다. 지상에 차 없는 단지로 조성하고 가구당 주차 대수를 1.33대 확보해 편의성도 극대화했다.

‘린’ 브랜드 특유의 다채로운 커뮤니티도 가치를 더한다. 단지 내 커뮤니티에 피트니스클럽, 주민카페(카페 Lynn), 맘스라운지, 스크린골프장을 포함한 골프연습장, 탁구장 등이 들어설 예정이다. 여기에 남·여 구분 독서실, 작은도서관 등 자녀들을 위한 학습 공간도 마련된다.

본보기집은 안산시 단원구 고잔동 일원에 위치해 있다.

조선희 기자 hee3110@donga.com
