하리보, 부드러운 젤리 ‘스퀴시’ 출시

글로벌 젤리브랜드 하리보는 가볍고 폭신한 식감의 소프트 젤리 ‘스퀴시(Squishy)’를 출시했다고 12일 밝혔다.
이번 출시된 스퀴시는 기존 하리보 젤리의 쫀득한 식감과는 달리 공기를 머금은 듯 가벼운 질감을 구현한 것이 특징이라고 한다. 씹는 순간 입안에서 부드럽게 퍼지는 식감을 통해 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있다.
디자인 역시 시각적인 재미를 더했다. 한입에 쏙 들어오는 정육면체 큐브 형태에 웃는 얼굴을 더해 캐릭터 같은 비주얼을 구현했다고 한다. 하리보 측은 둥근 모서리와 말랑한 촉감으로 젤리 하나하나가 소장 욕구를 자극하고 일상 속 작은 즐거움을 선사하도록 구성됐다고 전했다.
제품은 체리, 라즈베리, 사과, 콜라, 딸기, 우유 등 총 6종으로 구성됐다. 한 봉지에 다양한 맛을 담았고 과일과 식물에서 유래한 색소를 사용해 하리보 특유의 알록달록한 색감을 구현했다는 점도 특징이다.
하리보코리아 관계자는 “스퀴시는 ‘부드럽고 말랑하다’는 의미의 제품명처럼 손끝과 입안에서 느껴지는 감각을 강조한 제품”이라면서 “기존 쫄깃한 식감의 젤리와는 다른 매력을 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.
하리보 스퀴시는 전국 주요 편의점과 대형마트, 하리보 공식 온라인 스토어를 통해 판매된다.
황소영 기자 fangso@donga.com
