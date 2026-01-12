산업장관 “국민 눈높이 이상 성과 창출과 사회적 책임 다하자”

장관부터 실무자까지, 공공기관 임직원 참여 열띤 토론
공공기관 업무보고 후 장관 주재 간담회 이행상황 점검
김정관 산업통상부 장관은 12일 “가짜일을 덜어내고 국민이 실질적인 변화를 체감할 수 있는 진짜 성과로 공공기관의 역할과 가치를 증명하고 국민 눈높이 이상으로 성과 창출과 사회적 책임을 다하자”고 독려했다.
김정관 장관은 이날 서울 중구 대한상공회의소에서 산업 및 자원·수출 분야 공공기관을 대상으로 열린 업무보고에 참석해 중점추진과제 이행계획 등을 종합 점검하며 이같이 말했다.
김 장관은 먼저 “공공기관의 기본 책무는 맡은 업무가 무엇인지를 제대로 아는 것에서부터 시작한다”며 “산업부 공공기관 임직원분들은 각 소관 분야에서 최고의 전문가가 되어야 한다”고 강조했다.
이어 “아직 기존 업무를 관행적으로 답습하는 많은 사례들이 곳곳에서 보인다”며 “새로운 환경에 맞춰 국민들이 체감할 수 있도록 새로운 시각에서 업무를 재창출해달라”고 지시했다.
공공기관의 사회적 책임에 대해선 “국민의 눈높이가 더욱 엄격하다. 국민의 눈높이 이상의 사회적 책임을 다해달라”고 말했고 안전 문제에 대해서는 “기관장이 책임을 지고 원점에서 철저히 점검하고, 기관의 주요 성과와 현안을 국민과 국회에 상세히 설명하는 등 소통의 접점을 확대할 것”이라고 주문했다.
아울러 지방소재 기관은 지방이전 취지에 맞게 지역경제 활성화 및 중소·소상공인 상생에 앞장서고, 모든 공공기관이 임직원 복무기강 확립 등 윤리경영에도 만전을 기해줄 것을 강조했다.
김 장관은 “오늘의 업무보고는 일회성 계획이 아니라, 국민과의 엄중한 약속”이라며 “가짜일을 덜어내고, 국민이 실질적인 변화를 체감할 수 있는 진짜 성과로 공공기관의 역할과 가치를 증명해야 한다. 범정부적으로 추진 중인 ‘가짜일 줄이기 프로젝트’에도 동참해 달라”고 요청했다. 한편 이날 실시된 업무보고에는 장·차관, 실·국·과장 및 담당사무관, 공공기관 임직원까지 약 90여명이 참석해 공공기관 혁신방안에 대해 의견을 교환했다. 특히 민생안정 및 경제안보와 직결되는 자원·수출 분야 공공기관 업무보고는 KTV 생중계를 통해 국민에게 투명하게 공개했다.
3회차 업무보고는 한국산업기술진흥원, 한국산업기술기획평가원, 한국디자인진흥원, 한국세라믹기술원, 한국산업단지공단 등 산업 분야 공공기관이 참석해 ▲5극3특 기반의 지역 성장 엔진 육성 ▲제조업 AI 대전환(AX)을 위한 선도프로젝트 추진 ▲첨단산업 세라믹 소재 기술자립 및 디자인·AI 융합 등 산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 과제들를 논의했다.
같은 날 열린 4회차 업무보고는 석유공사, 광해광업공단, 석탄공사, 강원랜드 등 자원 분야 공공기관과 대한무역투자진흥공사, 무역보험공사 등 수출지원 분야 공공기관을 대상으로 실시됐다.
자원 분야에서는 ▲핵심광물 공급망 안정화 및 자원안보 확립 ▲석유공사 재무건전성 개선 등이 논의됐고 수출지원 분야에서는 ▲수출 1조 달러 시대 도약을 위한 총력 지원 방안 ▲대미 프로젝트 중장기 투자지원 방안을 다뤘다.
산업부 관계자는 “이번 업무보고에서 논의된 주요 개선 과제를 관리 카드로 만들어 체계적으로 관리하고, 장관 주재 공공기관 정례 간담회 등을 통해 이행 상황을 꼼꼼히 점검해 나갈 예정”이라고 전했다.
