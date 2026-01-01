집합건물 강제경매 작년 3.8만채 역대 최다

서울-경기 개시결정 각 1만채 첫 돌파
지난해 전국에서 강제 경매에 부쳐진 집합건물(아파트, 빌라, 오피스텔)이 역대 가장 많았다.
전세사기 여파에 경기침체 영향도
11일 법원 등기정보광장에 따르면 지난해 강제 경매 개시 결정 등기를 신청한 집합건물은 전국에 3만8524채였다. 2010년 관련 통계가 집계되기 시작한 이후 가장 많다. 강제 경매 개시 결정 등기는 채권자가 판결문 등 국가가 집행력을 공증한 문서를 확보한 상태에서 법원에 강제 경매를 신청하면 이뤄진다.
지역별로는 경기도가 1만1323채로 가장 많았으며, 서울이 1만324채였다. 이어 인천(5281채), 부산(2254채), 경남(1402채), 전북(1236채) 등의 순으로 나타났다. 서울과 경기에서 강제 경매 개시 결정 등기 신청이 이뤄진 집합건물이 1만 채를 넘긴 것은 지난해가 처음이다.
이들 중 상당수는 전세 사기 여파에 의한 다세대·연립주택(빌라)으로 추정된다. 주택도시보증공사(HUG)가 피해 임차인들에게 보증금을 돌려준 뒤 강제 경매에 넘기는 물량이 다수 포함됐기 때문이다.
경기 침체 시기에 빚을 갚지 못해 가압류 절차 이후 강제 경매로 이어지는 흐름이 반영됐다는 분석도 나온다.
강제 경매로 소유권 이전 등기를 신청한 집합건물은 1만3443채였다. 통계 작성을 시작한 이후 1만 채를 넘긴 건 처음이다. 수도권은 서울 4398채, 경기 3067채, 인천 2862채 등이다.
윤명진 기자 mjlight@donga.com
