현대엔지니어링, 양산에 힐스테이트 물금센트럴 분양… 견본주택 9일 개관

현대엔지니어링은 경남 양산시 물금읍에 공급하는 ‘힐스테이트 물금센트럴’ 견본주택을 9일 개관한다고 밝혔다.
힐스테이트 물금센트럴은 양산 복지아파트 주택재건축 정비사업을 통해 조성되는 단지로 지하 3층~지상 최고 25층, 4개 동, 전용면적 59~84㎡, 총 453가구 규모다. 이 가운데 전용 76㎡ 19가구, 84A㎡ 73가구, 84B㎡ 70가구 등 총 162가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별 구성은 △59㎡ 48가구 △76㎡ 145가구 △84A㎡ 171가구 △84B㎡ 89가구다.
단지가 들어서는 물금읍은 양산의 대표적인 주거 중심지다. 이마트, 하나로마트, 전통시장 등 생활 편의시설이 인접해 있고 범어초등학교 인근 상권과 남양산역 일대에는 병원, 약국, 금융기관, 카페 등 다양한 편의시설이 밀집돼 있다. 특히 재활·어린이·치과·한방 진료가 모두 가능한 종합의료타운 양산부산대병원이 가까워 의료 인프라도 우수하다는 평가다.
교통 환경도 갖췄다. 부산 지하철 2호선 남양산역을 통해 부산 도심으로 환승 없이 이동할 수 있고 KTX 물금역 이용 시 부산·진주·창원 등 주요 도시 접근도 수월하다. 차량 이용 시에는 오봉로, 범어로 등 주요 도로망을 통해 양산 시내 이동이 편리하고 중부내륙고속도로지선과 경부고속도로 양산IC를 통해 울산, 부산, 김해 등 인접 도시로의 접근성도 뛰어나다.
청약 일정은 12일 특별공급을 시작으로 13일 1순위, 14일 2순위 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 20일이며, 정당계약은 다음 달 2일부터 4일까지 3일간 진행될 예정이다. 입주는 2029년 3월 예정이다.
