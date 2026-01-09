현대엔지니어링, 양산에 힐스테이트 물금센트럴 분양… 견본주택 9일 개관

  • 동아경제

글자크기 설정

힐스테이트 물금센트럴 투시도. 현대엔지니어링.
힐스테이트 물금센트럴 투시도. 현대엔지니어링.
현대엔지니어링은 경남 양산시 물금읍에 공급하는 ‘힐스테이트 물금센트럴’ 견본주택을 9일 개관한다고 밝혔다.

힐스테이트 물금센트럴은 양산 복지아파트 주택재건축 정비사업을 통해 조성되는 단지로 지하 3층~지상 최고 25층, 4개 동, 전용면적 59~84㎡, 총 453가구 규모다. 이 가운데 전용 76㎡ 19가구, 84A㎡ 73가구, 84B㎡ 70가구 등 총 162가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별 구성은 △59㎡ 48가구 △76㎡ 145가구 △84A㎡ 171가구 △84B㎡ 89가구다.

단지가 들어서는 물금읍은 양산의 대표적인 주거 중심지다. 이마트, 하나로마트, 전통시장 등 생활 편의시설이 인접해 있고 범어초등학교 인근 상권과 남양산역 일대에는 병원, 약국, 금융기관, 카페 등 다양한 편의시설이 밀집돼 있다. 특히 재활·어린이·치과·한방 진료가 모두 가능한 종합의료타운 양산부산대병원이 가까워 의료 인프라도 우수하다는 평가다.

교통 환경도 갖췄다. 부산 지하철 2호선 남양산역을 통해 부산 도심으로 환승 없이 이동할 수 있고 KTX 물금역 이용 시 부산·진주·창원 등 주요 도시 접근도 수월하다. 차량 이용 시에는 오봉로, 범어로 등 주요 도로망을 통해 양산 시내 이동이 편리하고 중부내륙고속도로지선과 경부고속도로 양산IC를 통해 울산, 부산, 김해 등 인접 도시로의 접근성도 뛰어나다.

청약 일정은 12일 특별공급을 시작으로 13일 1순위, 14일 2순위 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 20일이며, 정당계약은 다음 달 2일부터 4일까지 3일간 진행될 예정이다. 입주는 2029년 3월 예정이다.

황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스