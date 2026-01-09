대우건설, 성수4지구 재개발 수주전 출사표… “전사적 역량 집중”

대우건설은 성수전략정비구역 4지구 재개발사업 입찰에 참여하겠다고 9일 밝혔다. 총 1억4000억 원에 달하는 공사에 전사적 역량을 집중하겠다는 계획이다.
성수4지구 재개발사업은 서울 성동구 성수2가1동 219-4 일대에 지하 6층~지상 65층, 1439세대 규모 공동주택과 부대·복리시설을 조성하는 대형 정비사업이다. 총 공사비는 약 1조4000억 원이다. 업계에서는 이 사업이 한강변을 대표하는 미래형 주거 랜드마크 사업으로, 대형 건설사 간 수주 경쟁이 치열할 것으로 보고 있다.
대우건설은 이번 사업을 올해 전략사업지 1호로 선정하고 본입찰 준비에 본격 돌입했다. 이미 현장설명회 참석과 사전 사업 검토를 마쳤고 하이엔드 주거 브랜드 ‘써밋(SUMMIT)’을 앞세워 차별화된 사업 제안을 준비 중이라고 한다.
특히 대우건설은 ‘Only One 성수’라는 비전을 제시하면서 기존 강남권 주거지의 단순한 모방이 아닌 성수 고유의 도시적 맥락과 정체성을 극대화한 개발 전략을 강조하고 있다. 성수가 K-컬처를 대표하는 지역이자 글로벌 트렌드를 이끄는 거점으로 성장하고 있다는 점에 주목해, 세계에 하나뿐인 주거 랜드마크를 조성하겠다는 구상이다.
대우건설 관계자는 “맨해튼, 브루클린, 비버리힐즈, 조지타운 등 세계적인 부촌들은 각자의 아이덴티티를 기반으로 대체 불가능한 가치를 만들어왔다”면서 “성수의 도시적 맥락과 문화, 지역성을 반영해 성수만의 독보적 주거 문화를 제시하겠다”고 말했다.
대우건설은 최근 신반포16차, 개포주공5단지, 공작아파트 등 서초·강남권 주요 정비사업을 잇따라 수주하며 프리미엄 주거 시장에서 입지를 강화하고 있다. 여의도와 한남뉴타운 등 서울 핵심 주거지에서도 대형 건설사 중심의 시장 재편 흐름 속에 시공권을 확보하며 ‘써밋’ 브랜드의 영역을 넓히고 있다.
대표적인 성공 사례로는 한남더힐이 꼽힌다. 한남더힐은 단지 면적의 약 36%를 조경 공간으로 구성하고, 예술 작품과 커뮤니티, 고급 마감재, 맞춤형 설계를 결합한 하이엔드 주거단지로 준공 15년이 지난 현재까지도 국내 최고급 주거단지의 상징으로 평가받고 있다.
대우건설은 지난해 ‘써밋’ 브랜드를 전면 리뉴얼하며 브랜드 철학부터 디자인 시스템, 커뮤니케이션 방식, 품질 기준까지 전반을 재정비했다. 단순한 BI 변경을 넘어 ‘하이엔드 2.0 시대’의 본격적인 출발을 선언하며 고급 주거 시장 공략에 속도를 내고 있다.
김보현 대우건설 사장은 “53년간 축적한 시공 역량을 바탕으로 대한민국 주택 시장을 선도해왔다”면서 “성수4지구의 상징성과 미래가치를 담아낼 최고 수준의 주거 명작을 선보이기 위해 전사적 역량을 집중하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
