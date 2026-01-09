쁘띠앤 대표 제품 ‘국민 TAG 효소’ 공영홈쇼핑 진출

㈜에이팜건강은 자사의 건강기능식품브랜드 쁘띠앤의 대표 제품 ‘국민 TAG 효소’가 공영홈쇼핑 진출에 성공했다고 밝혔다.
‘국민 TAG 효소’는 온라인을 중심으로 소비자들의 사랑을 받아온 테프 발효 효소 제품이다. 업체측에 따르면 해당 제품은 역가수치 200만 unit 고함량 효소 제품으로, 슈퍼푸드 테프(Teff)와 애플사이다비니거(Apple cider vinegar), 글루텐 분해 유산균(GLU70)을 배합하여 설계되어 밀가루 섭취량이 많은 한국인들에게 꼭 필요한 효소이다. 여기에 상큼한 사과 맛을 더해 효소 제품 특유의 거부감을 줄이고 매일 부담 없이 섭취할 수 있도록 했다.
쁘띠앤 테프 효소의 주요 원료인 테프(Teff)는 밀알 1/150배 크기의 통곡물로 10가지 필수 아미노산과 철분, 칼슘, 단백질, 식이섬유 등 풍부한 영양소가 함유된 차세대 슈퍼푸드로 ‘기적의 씨앗’이라 불린다고 한다.
공영홈쇼핑 첫 방송은 9일 오후에 진행되며, 방송 중에는 홈쇼핑 전용 특별 구성과 파격 혜택가로 소비자와 만날 예정이다. 해당 방송에서는 최대 72% 할인 혜택이 적용되며, 홈쇼핑 한정 효소 샘플팩을 추가 증정하는 혜택도 함께 제공된다.
에이팜건강 허용 대표는 “공영홈쇼핑 진출은 국민 TAG 효소의 제품력과 시장성을 공식적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 다양한 유통 채널을 통해 더 많은 소비자들이 테프 발효 효소인 ‘국민 TAG 효소’를 일상 속에서 자연스럽게 경험할 수 있도록 접점을 넓혀 나갈 계획”이라고 밝혔다.
댓글 0