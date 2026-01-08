SPC삼립 ‘삼립호떡’ 신제품 2종 출시… 단팥크림·소보루 토핑 활용

SPC삼립 ‘삼립호떡’은 단팥크림과 소보루 토핑을 활용한 신제품 2종을 출시했다고 8일 밝혔다.
신제품은 국내산 벌꿀이 함유된 꿀 필링에 크림이나 토핑 등을 더해 맛과 식감을 강화했다. 꿀 필링 사이에 단팥크림을 더한 ‘단팥크림꿀호떡’, 꿀 호떡 윗면에 땅콩 소보루 토핑을 올려 고소한 풍미를 살린 ‘소보루꿀호떡’ 등 2종으로 구성됐다. 제품은 대형마트, 편의점, 온라인 채널에서 구매할 수 있다.
SPC삼립 관계자는 “삼립호떡을 더욱 다채로운 맛과 식감으로 즐길 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 소비자 취향과 트렌드를 반영한 다양한 호떡 신제품을 선보일 계획”이라고 말했다.
한편 1974년 출시된 삼립호떡은 길거리 대표 간식인 호떡을 가정에서도 간편하게 즐길 수 있도록 한 제품이다. 삼립호떡은 소비자들에게 새로운 경험을 제공하기 위해 다양한 활동을 펼치고 있다. 지난해에는 브랜드 ‘잭슨피자’와 협업 제품을 선보였으며, 출시 50주년을 맞아 tvN 예능 프로그램 ‘서진이네2’ PPL을 통해 브랜드 인지도를 강화했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0