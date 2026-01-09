글루타넥스, 배우 한지민과 2026년 광채의 새 챕터 열다

프리미엄 스킨케어 브랜드 글루타넥스(GLUTANEX)가 2026년을 맞아 배우 한지민을 새로운 전속 모델로 발탁하고, 브랜드의 새로운 시작을 알렸다. 이와 함께 올해 처음 선보이는 신제품 ‘글로우 부스터’를 공개하며, 한층 진화한 광채 스킨케어 비전을 제시한다.
글루타넥스는 피부 본연의 힘으로 완성되는 광채를 연구하는 브랜드로, 과학적인 접근을 바탕으로 한 ‘GLOW SCIENCE’ 철학을 이어오고 있다.
배우 한지민은 데뷔 이래 오랜 시간 동안 다양한 작품을 통해 배우로서의 신뢰를 쌓아온 것은 물론, 티 없이 맑은 피부를 변함없이 유지해오며 지속적인 아름다움을 빛내온 배우다. 이러한 한지민의 이미지는 ‘나만의 광채를 발견한다’는 ‘FIND YOUR GLOW’라는 브랜드 메시지와 자연스럽게 맞닿아 있다.
이번에 함께 공개된 신규 모델 컷에서는 깊은 네이비 톤의 배경 속에서 한지민과 신제품 ‘글로우 부스터’가 조화롭게 어우러지며, 절제된 프리미엄 무드를 완성했다. 간결한 구도와 집중도 높은 시선 처리를 통해, 새해의 시작과 함께 브랜드의 새로운 이미지를 감각적으로 담아냈다.
신제품 ‘글로우 부스터’는 글루타넥스가 2026년을 앞두고 처음 선보이는 신제품으로, 피부 컨디션을 끌어올려 자연스러운 광채를 완성하는 데 초점을 맞췄다.
한편, 글루타넥스 관계자는 “한지민 배우는 글루타넥스가 추구하는 피부 본연의 광채 이미지를 가장 자연스럽게 보여줄 수 있는 인물”이라며, “신제품 ‘글로우 부스터’를 시작으로, 2026년 한 해 동안 신제품 출시와 온·오프라인 마케팅 활동을 통해 브랜드가 지향하는 새로운 무드를 선보일 예정”이라고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
